Grădinița Pinochio Bacau în parteneriat cu Cerc Meteor Bacau, condus de profesor Doina Capsa, a desfasurat în data de 8 august 2017, Proiectul „ Universul stiintei prin experiment". Proiectul a cuprins activități inedite și pline de interes, pentru prescolarii din Grădinița Pinochio. Astfel sub coordonarea dnei prof. Doina Capsa prescolarii au experimentat „ Piperul care fuge", „ Hârtia care zboară!", „ Sunetul care se vede" și „ Vulcanii Noroisi". A fost o activitate plină de magie care a stârnit curiozitatea prescolarilor . Putem afirma ca știința este o atracție pentru cei mici și un prilej de a dezvolta competente și de a dobandi cunoștințe noi, a declarat dna prof. Capsa Doina

