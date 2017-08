Sport Universiada de Vară 2017: Băcăuani la Taipei de Florin Stefanescu - În capitala Taiwanului a început de weekendul trecut cea de-a XXIX-a ediție a Jocurilor Mondiale Universitare, la care participă sportivii studenți care sunt încadrați la o formă de studiu în instituțiile de învățământ superior sau absolvenții din anul 2016 care nu depășesc vârsta de 28 de ani. La această competiție, delegația României este compusă din 91 de sportivi, care vor concura la 11 dintre cele 22 de discipline: atletism, haltere, tenis de masă, volei masculin, înot, sărituri în apă, baschet masculin, polo pe apă masculin, gimnastică artistică, scrimă şi judo. Din delegația noastră fac parte și trei sportive și un antrenor legitimați la cluburile băcăuane: Nicolae Alexandru Soare de la Știința Bacău – atletism 5.000 m, 10.000 m, Marius Radu de la CS Știința Municipal Bacău – înot 50 m fluture, 50 m liber, 100 m liber, Alin Alexandru Artimon de la CS Știința Municipal Bacău – înot 400 m liber, 800 m liber, maraton 10 km și antrenorul Ovidiu Galeru – înot. Dacă probele de înot sunt programate în intervalul 20-27 august, întrecerile la atletism se vor desfășura între 23 și 28 august. La pecedenta ediție a Universiadei de vară de la Gwangju (Coreea de Sud) în 2015 România a obținut o medalie de aur, 3 de argint și 3 de bronz. 0 SHARES Share Tweet

