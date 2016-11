Uniunea Salvati România – alternativa reala pentru bacauani

Reprezentantii Uniunii Salvati România au prezentat ieri principalii candidati la functiile de deputat si senator care au intrat in cursa electorala din 11 decembrie si sa si câstige un fotoliu care sa le permita sa promoveze proiectele de interes ale judetului Bacau.

Lucian Stanciu-Viziteu, Liliana Boholteanu si Mihai Girba deschid listele pentru Camera Deputatilor, respectiv Senat, din partea Uniunii Salvati România, filiala Bacau. Acestia s-au prezentat joi, 3 noiembrie, in cadrul unei conferinte de presa incercând sa explice si de ce au pus „pauza” pentru moment carierelor profesionale pentru a câstiga aceste alegeri.

„Incercam sa oferim Bacaului o alternativa, adica oameni competenti, oameni integri si foarte important un sistem care sa le permita sa fie promovati. Sunt convins ca si in alte partide sunt oameni valorosi, dar care nu sunt lasati sa evolueze”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu, candidat la deputati, pe prima pozitie. Acesta a enuntat si prioritatile formatiunii politice: oprirea furtului din bani publici si reindustrializarea României – „sa nu uitam ca banii vin in principal din mediul privat.

Când vorbim de reindustrializare, nu spunem despre refacerea a ceea ce s-a darâmat, ci despre industriile creative care pot aduce plus-valoare, mâna de lucru calificata”, a explicat Lucian Stanciu-Viziteu, amintind, din nou, despre sistemul de organizare care sa permita promovarea pe baza de meritocratie. „Fara un angrenaj care sa lase oamenii capabili si competenti care au interesul poporului in fata, nu se poate. Uniunea Salvati România ofera o alternativa reala”, a completat Viziteu.

Campania electorala va fi o adevarata provocare pentru formatiunea politica intrucât nu dispune de un efectiv de partid sau filiale locale, dar, liderii ei spera ca mobilizarea voluntarilor va da roade, exact ca si in cazul strângerii semnaturilor necesare pentru inscrierea in cursa electorala.

Totodata, Stanciu-Viziteu a punctat faptul ca USR nu are stabilite aliante cu alte partide politice, incluzând aici si Partidul National Liberal, chiar daca „accidental” ambele formatiuni sustin platforma România 100 a premierului Dacian Ciolos. La finalizarea alegerilor, Uniunea Salvati România il va sustine tot pe Dacian Ciolos pentru functia de prim-ministru.

Lucian Stanciu-Viziteu, candidat la Camera Deputatilor

Doctor inginer, Lucian Stanciu-Viziteu are 32 de ani si a revenit de doar trei ani in România, stabilindu-se in Bacau, alaturi de sotia si cei doi copii ai sai. Este nascut in Galati, a facut liceul in Braila si a studiat la Politehnica Bucuresti. Impreuna cu sotia a plecat in Franta pentru definitivarea studiilor, a facut master si a primit o bursa doctorala pentru a aprofunda studiile de finante. Putea continua sa profeseze ca si cadru didactic in Franta, dar si-a spus ca „vrea sa dea o sansa României”.

„Nu am reusit de când am venit sa ma readaptez la realitatile românesti. Am decis ca trebuie sa ma implic in viata politica pentru a le oferi oamenilor alternativa. I-am urmarit pe cei de la Uniunea Salvati Bucurestiul si am incredere totala in ei pentru ca au capacitatea de a schimba ceva”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu, pozitia 1 pentru Camera Deputatilor.

Liliana Boholteanu, candidat la Camera Deputatilor

Economist, Liliana Boholteanu are 49 de ani si este din Onesti. A facut scoala la Tirgu Trotus, Liceul Economic in Bacau si Academia de Studii Economice Bucuresti, activând in prezent in privat. A lucrat 11 ani la Trezoreria Onesti, apoi s-a transferat la Directia de Finante Bacau, unde a fost timp de sapte ani inspector de control la marii contribuabili.

„Vreau sa demolez mitul ca actuala clasa politica nu poate fi schimbata si toti sunt la fel. Imi doresc sa ma implic si sa ofer toata priceperea mea”, a declarat Liliana Boholteanu, a doua pe lista USR pentru Camera Deputatilor. A pus umarul la strângerea a peste 1000 de semnaturi la parlamentare motivata si de credinta ca exista oameni valorosi care trebuie promovati in politica.

Cine este Mihai Girba, candidat la Senat

Economist, Mihai Girba, in vârsta de 41 de ani, a finalizat in 1999 Academia de Studii Economice Bucuresti si a infiintat in 2004 o firma care se ocupa de consultanta financiara si atragerea de fonduri europene. „Imi doresc sa promovam investitiile pentru ca acestea vor aduce dupa sine locuri de munca. Acest lucru se poate realiza doar cu transparenta si cu eliminarea coruptiei”, a declarat Mihai Girba, candidat pe prima pozitie la Senat.

Calitatile sale manageriale sunt dovedite si de cele 50 de proiecte de investitii, aflate in diverse stadii pe care le coordoneaza in paralel.

Este membru fondator al Asociatiei pentru Dezvoltare Economica Locala care ofera consultanta pentru accesarea de programe de finantare celor interesati.

Uniunea Salvati România a fost inregistrata ca partid politic pe 28 iulie si a absorbit fostul Salvati Bucurestiul. Principiile majore pe care se bazeaza formatiunea politica sunt integritatea – un cod etic este baza de selectie a primului nucleu de oameni – si autonomia filialelor – oamenii vor fi implicati local ca sa stie ce e bine pentru comunitatea lor.

„La 100 de ani de la Marea Unire, România merita o clasa politica cinstita, care sa devina un model de etica si onestitate, nu de populism si demagogie. Merita un Parlament ai carui membri respecta justitia, care tin cont de nevoile si de asteptarile societatii, care lucreaza pentru tara, nu pentru interese private. România are nevoie de oameni politici, demnitari si oameni de stat vizionari, în serviciul cetatenilor.”

Nicusor Dan, presedintele Uniunii Salvati România

„Candidatii Uniunii Salvati România sunt oameni care au facut ceva pentru comunitatea lor pâna acum, sunt profesionisti care cred în valorile democratice, statul de drept si în viitorul acestei tari.

A sosit momentul sa facem altfel politica în România, iar echipa USR va demonstra asta. USR este singura alternativa la actualele partide clientelare.”

Clotilde Armand, vicepresedintele Uniunii Salvati România

Candidatii Uniunea Salvati România

Camera Deputatilor:

Lucian Stanciu, Liliana Boholteanu, Lucian Tomozai, Silviu Cernat, Adrian Adumitresei, Daniel Popovici, Catalin Zdrobis, Mihaela Iordache, Ionut Valache, Ionut Butnaru, Rares Rusu, Gheorghe Saftiuc si Mariana Lois.

Senat:

Mihai Girba, Liviu Rusu, Ionica Bratu, Irina Iutuc, Cristian Scripcaru si Alin Boholteanu.