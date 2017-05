Unii pot lucra in timpul somajului

La nivelul judetului Bacau marea majoritate a somerilor traiesc la limita subzistentei, indemnizatia pe care o primesc dupa ce au lucrat, multi dintre ei, chiar si peste 30 de ani, nepermitându-le o viata mai buna. Dar sunt si someri, e drept, putini la numar, care, cu ajutorul de somaj cuvenit, duc un trai decent.

De departe cel mai de invidiat somer din judet este o persoana care a lucrat in domeniul asigurarilor, in Bucuresti, si are si o vechime considerabila in munca. Aceasta persoana beneficiaza de o indemnizatie de somaj de 2.291 lei. Pe locul doi, cu 2.186 lei, vine un expert in achizitiile publice, iar pe trei, un consilier economic, de asemenea, si ei cu zeci de ani de activitate in spate, mai ales in Capitala, unde, se stie, nivelul de salarizare este mai mare.

Liber la desfasurarea activitatilor autorizate

Acesti someri de „lux” sunt de invidiat, dar nici altii, cu o indemnizatie mult mai modesta decât ei, nu sunt chiar de plâns. Si aceasta deoarece legea le da posibilitatea sa-si intregeasca veniturile, daca indeplinesc anumite conditii. Potrivit Legii 76/2002 (actualizata), art.34, al.(1), lit.b, pot beneficia de indemnizatie de somaj si persoanele care obtin venituri din activitati autorizate, cu conditia ca aceste venituri sa fie mai mici decât 500 lei (indicatorul social de referinta). In Normele de aplicare a Legii 76/2002, la art.15, al.2, se precizeaza exact si care sunt „activitatile autorizate”.

Prin acestea se intelege activitatea economica desfasurata de catre persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si/sau intreprinderi familiale sau exercitarea profesiilor liberale ori a unor munci cu caracter ocazional (zilieri). In aceleasi categorii intra si persoanele care realizeaza venituri mai mici de 500 lei din agricultura, silvicultura sau piscicultura, precum si din cedarea folosintei bunurilor.

Putini profita de lege

Dar, surprinzator, desi paleta este destul de larga, nu multi someri profita de aceasta oportunitate. „Nu sunt numeroase cazurile care sa cumuleze indemnizatia de somaj cu venituri mai mici de 500 lei, din astfel de activitati, ne-a spus Daniela Balan, consilier superior, purtatorul de cuvânt al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau. Lunar, la Agentia Locala Bacau, pâna in zece someri se inregistreaza si cu alte venituri. Aceasta rezulta din adeverinta de venituri de la Finante, adeverinta pe care sunt obligati sa o depuna la noi, in momentul in care se inscriu la somaj.

Celor zece li se mai adauga unul sau doi someri din evidenta punctelor de lucru din judet”. In ceea ce-i priveste pe cei care au statut de angajat, deci muncesc pe baza de contract individual de munca, ei nu au dreptul sa cumuleze indemnizatia de somaj cu salariul, chiar daca acesta este sub 500 lei, asa cum e in cazul celor care lucreaza cu timp de munca partial.