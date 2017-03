Top Story UNICEF și FRF și-au dat mâna: Copiii, apărați de violență prin fotbal de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter UNICEF România și Federația Română de Fotbal (FRF) au semnat, ieri, un parteneriat pe trei ani în scopul desfășurării unor acțiuni comune ce vizează promovarea educației incluzive și combaterea violenței împotriva copiilor. „Fotbalul este un fenomen social, care unește milioane de fani, indiferent de gen, profesie, credințe, preferințe, statut social. Dacă această forță va fi pusă în slujba ideii de educație și protejare împotriva oricăror forme de violență, noi credem că mai mulți copii vor beneficia de educație de calitate, mai mulți tineri vor fi inspirați să nu renunțe la școală și vor crește feriți de orice forme de violență”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele FRF. Federația va promova programele UNICEF în comunitatea iubitorilor de fotbal, va contribui la conștientizarea problemelor copiilor, în special ale celor vulnerabili și marginalizați, va dezvolta proiecte proprii pentru comunitățile de copii, va continua promovarea politicilor anti-violență și anti-bullying și va sprijini colectarea de fonduri pentru derularea programelor UNICEF în România. „Parteneriatul cu FRF ne va ajuta să creștem nivelul de informare și conștientizare cu privire la drepturile și nevoile educative ale copiilor. Ne dorim să putem transmite, cu ajutorul Federației, mesajele campaniilor către cât mai mulți iubitori ai fotbalului. Aceștia pot susține accesul copiilor vulnerabili la educație incluzivă de calitate și pot contribui la oprirea violenței împotriva copiilor”, a declarat Sandie Blanchet, ambasador al UNICEF în România. UNICEF are o relație specială cu Bacăul, județ pe care l-a ales pentru a derula un proiect pilot, unic în țară. E vorba despre proiectul integrat de servicii sociale, realizat în parteneriat cu autoritățile locale și Consiliul Județean Bacău. În cadrul acestuia, este testat pachetul „Educație Incluzivă de Calitate” în 45 de unități școlare, cu finanțare din partea Granturilor Norvegiene, UNICEF și a sectorului privat. Peste 27.000 de copii din județ beneficiază de sprijin direct, 700 de cadre didactice beneficiază de îmbunătățirea competențelor, iar 5.000 de părinți au participat deja la cursuri de educație parentală. 0 SHARES Share Tweet

