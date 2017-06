În această dimineaţă, pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au adus la mal trupul neînsufleţit al bărbatului de 38 de ani care s-a înecat, luni, în lacul Bibireşti, din comuna Ungureni. Potrivit martorilor, acesta ar fi încercat să treacă lacul înot, dar la un moment dat ar fi ridicat mâinile şi a dispărut în apă. Doi tineri au sărit imediat după el şi au înotat până la locul unde l-au văzut ultima dată, dar nu l-au mai găsit. Ei au fost cei care au sunat la 112 şi au chemat pompierii. Salvatorii au început căutările imediat şi au continuat misiunea şi marţi. Aceasta este a doua persoană înghiţită de ape în doar câteva zile. Sâmbătă seară, un băiat de 18 ani, din Filipeşti, s-a înecat în râul Siret, în care intrase să se răcorească. 9 SHARES Share Tweet

