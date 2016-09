Unei detinute bolnave de leucemie i se refuza intreruperea pedepsei

* o detinuta din Penitenciarul Bacau, bolnava de leucemie limfocitara cronica, a cerut intreruperea executarii pedepsei * cererea i-a fost respinsa, considerându-se ca afectiunea poate fi tratata in reteaua sanitara a ANP

Mariana C., detinuta in Penitenciarul Bacau, a cerut, in martie, intreruperea executarii pedepsei de 6 ani inchisoare la care a fost condamnata de Tribunalul Braila, intr-un dosar de inselaciune. Femeia a aratat, in actiunea depusa la Tribunalul Bacau, ca sufera de leucemie limfocitara cronica, diabet, cardiopatie hipertensiva, insuficienta cardiaca, iar lista continua cu alte afectiuni diagnosticate de medici.

A depus la dosar un teanc de documente si scrisori medicale care confirma bolile. Spitalul Judetean de Urgenta Braila mentioneaza ca pacienta necesita internarea in cadrul Compartimentului de hematologie si recomanda chimioterapia.

O alta clinica arata ca se impune interventia chirurgicala, dupa ce femeii i s-a depistat o formatiune pseudotumorala voluminoasa la nivelul abdomenului. Pe parcursul procesului, instanta a dispus si o expertiza medico-legala la IML Iasi pentru a se stabili clar daca afectiunile condamnatei sunt urgente medicale, daca acestea pot fi tratate in unitatile medicale din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si daca femeia suporta regimul de detentie.

Si raportul de expertiza a IML Iasi confirma bolile, ba mai include si alte afectiuni, printre care steatoza hepatica. Comisia de medici a apreciat, insa, ca toate aceste afectiuni pot fi tratate in reteaua sanitara a ANP. In fata acestui raport, instanta a considerat ca cererea condamnatei este nefondata si a respins-o.

Nu a contat nici faptul ca femeia trebuie sa se opereze si ca avea dreptul sa o faca in alte conditii. Insa aceste abuzuri sunt permise chiar de lege, intocmita dupa standarde, nicidecum dupa realitatile din penitenciare.

Astfel, conform prevederilor legale, este posibila intreruperea unei pedepse doar in cazul unor boli care nu pot fi tratate in penitenciare. Fara nicio exceptie de la regula. Nici legea, nici expertiza medicala nu au luat in calcul conditiile din penitenciare sau criza de medicamente. Femeia mai are o sansa la Curtea de Apel unde urmeaza sa se judece contestatia.

„Bolile de care sufera detinuta in niciun caz nu pot fi tratate in reteaua ANP, asa cum arata expertiza. Leucemia nu este o boala care sa poata fi tratata in momentul de fata, ci eventual incetinita, dar in niciun caz nu poate fi tratata in reteaua ANP. Noi cerem suspendarea executarii pedepsei doar o anumita perioada de timp, pentru ameliorarea starii de sanatate, dupa care se va intoarce in penitenciar pentru a executa restul de pedeapsa.”

– avocatul bolnavei

„Nu este suficient a se constata ca petenta sufera de o boala grava, ci trebuie sa se dovedeasca faptul ca aceasta boala grava face imposibila executarea pedepsei. Pentru aceste motive, instanta va respinge cererea.”

– din motivarea primei instante