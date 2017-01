Contrasens Undeva, în Balcani de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În vreme ce diplomația mondială o face pe pompierul, încercând să stingă incendiile care cuprind regiune după regiune, zona Balcanilor este neglijată deși are un potențial exploziv imens. Deocamdată este liniște, dar liniștea este doar o părere pentru că vechile conflicte nu au fost stinse, ci doar amânate. Ivica Dacic, ministrul sârb de externe, a avut grijă să amintească recent acest lucru, spunând că o mulțime de probleme abia așteaptă să explodeze. Problemele datează ori de pe vremea războiului civil, când etnicii sârbi au fost forțați să renunțe la republica lor, pe când croații și musulmanii și-au creat propriile state, sau din vremea războiului din 1999, când Serbia a fost forțată să cedeze Kosovo. Nici problema FYROM (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) nu a fost rezolvată, numele de „Macedonia” fiind considerat de Grecia ca făcând parte din patrimoniul său național și, ca urmare, Atena nu este de acord ca o altă țară să poarte acest nume. Serbia dorește aderarea la UE, dar Croația se opune; UE cere Serbiei să nu mai aibă relații privilegiate cu Rusia, ceea ce Belgradul nu vrea să accepte. Problema fostului președinte Slobodan Miloșevici nu a fost uitată: predat de un guvern pro-american, instalat în urma unor demonstrații de stradă la Belgrad, fostul președinte a murit în condiții suspecte pe când se afla în custodia Tribunalului Penal Internațional și, ulterior, s-a aflat că a fost declarat nevinovat de acuzațiile aduse. Sârbii nu uită că aviația NATO le-a bombardat țara pe baza unor informații care s-au dovedit a fi false: după ani de cercetări s-a dovedit că acuzațiile referitoare la genocidul din Kosovo nu se susțin. Există, deci, o sumedenie de probleme înghețate în regiune, probleme care nu au fost rezolvate dar a căror rezolvare implică distrugerea actualului echilibru din zonă. 0 SHARES Share Tweet

