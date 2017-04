Actualitate Unde și cât s-a asfaltat în Bacău. Constantin Scripăț: „Lucrările sunt în grafic” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mare parte dintre lucrările promise pentru acest sezon de Constantin Scripăț, viceprimarul Bacăului, au fost realizate. „Am finalizat ridicarea la cotă a căminelor de canalizare, a grătarelor de la gurile de scurgere și răsuflătorilor de gaze de pe străzile George Bacovia, Mihai Eminescu, Iosif Cocea și Banca Națională. S-a intervenit și pe alte străzi punctual, acolo unde exista pericolul producerii de accidente. Acestea erau intervenții care nu suportau amânare”, a declarat viceprimarul. E vorba despre ridicările efectuate pe străzile Mărășești, Oituz (în zona RMB), bd. Nicolae Bălcescu (în spatele Prefecturii), str. Licurici din Șerbănești, Digu Bârnat, spre Selgros, și Vasile Pârvan din Cartierul CFR. Edilul susține că lucrările sunt în grafic. „Am început lucrările și le vom continua chiar dacă apar nemulțumiri privind disconfortul cauzat de procedură. După ce se toarnă bitum, zona e semnalizată și trebuie ocolită, dar asta durează 2-3 zile, până când se usucă bitumul. Nu blocăm traficul, se circulă pe un fir, apoi pe celălalt”, afirmă Constantin Scripăț. Asfaltarea continuă, plombarea așteaptă! În paralel, au fost demarate lucrări de asfaltare pe str. Garofiței, Aleea Vișinului, George Apostu, bd. Unirii (în dreptul complexului din Șerbănești), Pictor Aman (de la Cascada până la intersecția cu Miron Costin) și în zona Sălii Sporturilor. „Este frezat asfaltul vechi, apoi se toarnă un covor asfaltic nou, arată viceprimarul. E regretabil că lucrările de plombare care ar fi trebuit să înceapă la 1 aprilie au întârziat. Am avut un contract de achiziții pentru plombări cu Bloc-Bac, dar a fost contestat și trebuie să așteptăm răspunsul Comisiei Naționale de Soluționare a Contestațiilor.” Sunt nivelate și balastate, în continuare, străzile neasfaltate din Izvoare, Gherăiești și Șerbănești. În parcul gării, angajații primăriei au toaletat arborii și arbuștii, au scos cioatele, au cărat mormanele de gunoaie și materiale de construcție, apoi au plantat flori și gazon. Urmează să fie montate bănci și, poate, un foișor. „Noi chiar ne-am implicat, primăvara aceasta, în activitățile de curățare și înfrumusețare a Bacăului. Sper ca cetățenii să observe și să se bucure”, declară viceprimarul Constantin Scripăț. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.