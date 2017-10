Editorial Unde-i lege proastă, este şi tocmeală de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Unde-i lege, nu-i tocmeală, tot aud de când umblu prin lume. Constituţia spune mai clar: „Nimeni nu-i mai presus de lege!” Există teorii, există tratate, am văzut, care pornesc de la prima afirmaţie. „Tocmeala” se petrece în procesul de elaborare şi aprobare a unei legi, tocmeala (negocierea) pleacă de la cutume, literatura de specialitate, de la practică, de la interesele politice. După aprobare şi publicare în Monitorul Oficial, legea se aplică, trebuie să se aplice, în litera şi spiritul ei de către toată suflarea, altfel n-ar mai fi lege, ci doar o poveste. Sunt însă şi legi din care lipseşte capitolul cu sancţiuni clare, de coerciţie. Să luăm, de exemplu, legea asigurării obligatorie a locuinţei, adusă în discuţie doar atunci când mai vin inundaţii, cutremure, incendii, taifunuri etc. În caz de nenorocire, în loc ca păgubitul să scoată poliţa de asigurare şi să o prezinte asiguratorului pentru despăgubiri, primul la care bate în uşă este primarul, să-l ajute, că de aia este el primar. Când îl întrebi de lege, de legea asigurării obligatorie a locuinţei, nici nu vrea să audă, băiat sărac, a dat necazul peste el, copii etc. De ce? Pentru că nimeni nu l-a controlat, nimeni nu i-a cerut socoteală, legea nu a fost aplicată şi nici nu i-a închis nimeni uşa în nas. Mereu se găsesc justificări, vin alegerile, tot timpul este nevoie de un vot-două în plus. În alte ţări, pe care le considerăm civilizate, nu intră nimeni în locuinţă, nu primeşte act de proprietate, dacă nu are încheiată poliţa de asigurare. Nu stă nimeni la discuţie, la tocmeală, guvernele folosesc banii pentru investiţii, nu pentru pomeni. E timpul să se facă ordine şi în acest domeniu, cum s-a făcut cu proprietarii de maşini. Statul, fie el şi un stat social, nu-i cutia milei, Guvernul, primăriile au obligaţia să aplice legea, nu să se tocmească cu cetăţenii, astăzi respectăm legea, mâine, dacă plouă, bate vântul, o eludăm, ca să dea bine la electorat. 0 SHARES Share Tweet loading...

