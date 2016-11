Consiliul Local Bacau a aprobat in sedinta de marti Planul de Urbanism Zonal pentru ridicarea Complexului Multifunctional Comercial si Ansamblu Rezidential pe Bulevardul Unirii 30-32 din municipiul Bacau. Este vorba despre terenul privat situat in zona cladirii 3rd Avenue, in locul fostei fabrici Proletarul.

Este, practic, cel mai mare proiect imobiliar din Bacau din ultimii 27 de ani. Pe o suprafata de 20 de hectare se vor ridica, asadar, spatii comerciale si locuinte, integrate intr-un complex al carui beneficiar este SC Tehnostrade SRL Bacau, si proiectat de B.I.A. Iuliana Geliman din Bacau.

Arhitecta Iuliana Geliman a facut o scurta prezentare a proiectului in fata alesilor locali si a precizat ca spatiile pentru servicii vor ocupa o suprafata desfasurata de 60.000 mp, iar cele pentru locuinte 140.000 mp (in jur de 700 de apartamente, la un pret mediu de 800 euro/mp).

Complexul va beneficia si de 2000 de locuri de parcare, dispuse in doua parcari sub si supraterane. Pentru un acces facil in complex, strada Nufarului va fi largita cu inca un sens de mers. Termenul de executie este preconizat la doi ani din momentul obtinerii autorizatiei de construire, estimata la inceputul primaverii viitoare.