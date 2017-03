Sport Una după alta de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În acest weekend se reia campionatul Ligii a III-a. Ambele divizionare C ale Bacăului evoluează pe teren propriu în prima etapă a returului: Aerostar vineri, Sport Club sâmbătă. Aerostar- Sportul Chișcani (vineri, ora 15.00, stadion „Aerostar”). Cu un lot serios remaniat (au venit Gheorghiu, Dima, Ichim, Antim, Sahru și Ignea, au plecat Dornescu, Blănaru, Hurdubei, Scânteie, Huțanu, Vântu și Hâncu), „aviatorii” vor să ridice ștacheta fața de turul pe care l-au încheiat pe locul 8. Au toate șansele, mai ales că o victorie contra Sportului Chișcani în primul joc din 2017 i-ar urca pe poziția a șasea. Echipa antrenată de Mișu Ionescu este obligată sa obțină victoria vineri și pentru a face uitată înfrângerea cu 1-0 suferită la Chișcani. SC Bacău- Avântul Valea Mărului (sâmbătă, ora 15.00, stadion „Letea”). Cu depunctări în serie care au dus-o pe ultimul loc al clasamentului, cu datorii și incertitudini financiare, Sport Club are meritul de a continua competiția. Deși se vehiculase ideea că-și vor disputa meciurile din retur la Răcăciuni, băcăuanii rămân pe „Letea”, unde o vor întâlni sâmbătă pe Avântul Valea Mărului, echipă de care au dispus în tur cu un sonor 5-1. Deși nu mai aliniaza echipa din tur (le-au plecat Gheorghiu, Dima, Ichim și Antim, în timp ce prezența lui Dediu este incert), Întuneric si Comp. pornesc ca favoriți. Programul complet al primei etape din retur: Olimpia Râmnicu-Sarat- CSM Pașcani, Știința Miroslava- AFC Hărman, Atletico Vaslui- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, CSM Roman- AFC Odorheiu- Secuiesc, SC Bacău- Avântul Valea Mărului, Aerostar Bacău- Sportul Chișcani, Sporting Liești- Olimpic Cetate Râșnov. Clasamentul Seriei I 1. AFK Csikszereda 14 10 3 1 31-8 33p.

2. AFC Hărman 14 9 3 2 30-9 30p.

3. Atletico Vaslui 14 9 2 3 35-14 29p.

4. Știința Miroslava 14 9 1 4 28-18 28p.

5. CSM Roman 14 8 1 5 25-23 25p.

6. Olimpia R. Sărat 14 7 2 5 21-15 23p.

7. Sporting Liești 14 7 2 5 19-15 23p.

8. Aerostar Bacău 14 6 4 4 22-15 22p.

9. Metalosport Gl. 14 5 3 6 13-19 18p.

10. Av. V. Mărului 14 4 1 9 22-42 13p.

11. Cetate Râșnov 14 3 3 8 14-20 12p.

12. CSM Pașcani 14 3 1 10 19-37 10p.

13. Sportul Chișcani 14 2 2 10 9-287 8p.

14. AFC Odorhei 14 2 2 10 13-39 8p.

15. SC Bacău 14 4 4 6 26-27 -28p.*

* Echipă depunctata de FRF 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.