Editorial Un trofeu și mai mulți câștigători de Dan Sion - Facundo a bătut cale lungă. Vine tocmai din Argentina. Are 24 de ani, face 25 în septembrie și este pe locul 385 în clasamentul mondial ATP. Claro, poate să mai crească. Eventual cu punctele de la Bacău. A ales turneul de tenis de la Bacău pentru puncte, dar, mai presus de toate, pentru bani. A spus-o chiar el. De altfel, 3600 din cei 25.000 de dolari pe care îi oferă Trofeul Municipiului Bacău ajung în contul câștigătorului. Nu-i rău deloc. Facundo Mena și-ar fi dorit să triumfe și în proba de dublu, unde potul e de 1550 de dolari și unde a făcut pereche cu Pedro Bernardi. Numai că, din păcate, ibericii Ferreira Silva și Vega Hernandez s-au dovedit mai tari. Pedro, colegul lui Facundo de la dublu vine din Brazilia. De la Rio. A dat nisipul Ipanemei pe zgura din Bacău, însă nu regretă, chiar dacă a fost eliminat miercuri. Pedro Bernardi își îndreaptă degetul arătător spre baza SCM Bacău pe care tocmai o părăsește: „Condițiile sunt OK. De altfel, îmi luasem referințe despre acest turneu- nu poți să te arunci cu capul înainte, mai ales că nu mai fusesem în România- iar lucrurile bune despre care mi se vorbise s-au confirmat. Poate revin". Anual, timp de câteva săptămâni, începând cu mijlocul primăverii, mii de degete precum cel al brazilianului Bernardi, degete hotărâte, care știu să strângă o rachetă de tenis, caută Bacăul; pe hartă și pe site-ul ITF. Poate cel mai important ca anduranță și impact la nivel internațional pentru Bacău. Rezistă de la finalul anilor '90. S-au succedat primari, s-au schimbat consilieri, s-au făcut și desfăcut alianțe politice, dar Trofeul Municipiului Bacău a rezistat. Dovedindu-se mereu un exemplu de bună practică. Într-o lume cenușie care ne înconjoară cotidian, sportul alb ne arată calea. Sau măcar una dintre ele.

