Un tratament pentru medicina moderna

Alvin Toffler ne spunea intr-una din cartile din seria “Socul Viitorului” cum americanii au incetat, la un moment – dat, sa mai zeifice medicii si au inceput sa-i puna sub lupa.

Sa le cerceteze activitatea, sa se indoiasca de competenta lor si sa-i dea in judecata atunci când li se parea ca gresesc.

Aceste lucruri se intâmplau prin anii ’60 – ’70. Astazi, procesul a avansat. Oamenii nu mai pun la indoiala doar pregatirea si indemânarea medicilor, ci insasi fundamentele medicinei moderne.

In ciuda faptului ca, astazi, umanitatea are acces la un flux de informatii cum n-a mai avut vreodata in istoria cunoscuta a Pamântului, exista procente importante ale societatii care refuza, din diferite motive, sa accepte medicina moderna.

Unii, din considerente religioase, refuza transfuzia de sânge, transplantul, incizia chirurgicala. Altii, care se considera mai scoliti, refuza vaccinul, chimioterapia. Exista o intreaga categorie de oameni care cred orbeste in puterea de vindecare a medicamentelor homeopate, desi s-a demonstrat stiintific ca nu exista asa ceva.

Dar e greu de luptat cu convingerile oamenilor si cel mai bun exemplu il reprezinta faptul ca milioane de oameni refuza sa mai manânce alimente care contin gluten desi boala celiaca, responsabila de intoleranta la aceasta proteina, afecteaza doar 1% din populatie. Pe un site umoristic aparuse o stire conform careia, un spital pediatric din Australia va inlocui toti medicii cu parinti care s-au documentat pe Internet.

E inutil sa mai amintim teoriile antivaccin prezentate si imprastiate de persoane, in general fara pregatire medicala sau de specialitate. Chiar daca nu trece zi in care sa nu aflam de câte un caz in care oameni au murit sau au cazut la pat din cauza ca nu s-au vaccinat ori nu au luat tratamentul care se impunea. Presa internationala e plina de titluri de genul “O mama care se pronuntase impotriva vaccinurilor si-a schimbat opinia dupa ce toti cei trei copii s-au imbolnavit” (ABC News, 26 septembrie).

Mai exista si o puternica opinie care acuza ca vaccinurile si medicamentele sunt create pentru a reduce populatia lumii. Asa de bine si-au facut treaba, insa, ca din anii ’50 incoace, populatia planetei a crescut de la 2,5 la 7 miliarde…

Desigur, medicamentele sunt o industrie banoasa, o fabrica de bani bine organizata. Si care, in lipsa concurentei si a reglementarilor, ia câteva piei de pe fiecare pacient. Vedem asta la noi in tara, unde se practica jaful la drumul mare. Nici nu trebuie uitat ca orice medicament are efectele sale secundare care se manifesta diferit de la om la om. Ca sa nu mai vorbim ca eficienta unui medicament depinde de capacitatea sistemului medical de a-l administra la timp si constant.

Totusi, daca punem la socoteala raportul pagube/beneficii, observam foarte usor ca matematica este in favoarea medicinei moderne. România ar trebui sa-si schimbe putin legislatia: sa nu mai permita parintilor sa refuze copiilor transfuzia sanguina din motive religioase, sa elimine medicina homeopata si sa faca vaccinarea obligatorie.