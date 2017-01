Justitie Un tânăr, trimis în judecată pentru profanarea lăcaşelor de cult de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un tânăr de 34 de ani şi-a făcut un obicei din a sparge geamurile bisericilor. El s-a ales cu dosar penal pentru patru infracţiuni de profanare a lăcaşelor de cult. Iniţial, G.J. a fost cercetat şi pentru patru infracţiuni de distrugere, fiind acuzat că de mai multe ori, în februarie şi martie 2015, a aruncat cu pietre în geamurile de la Biserica Sf. Dumitru, din Bacău, şi de la cantina din curtea aceleiaşi biserici. În aceeaşi perioadă, a distrus mai multe ferestre de la Biserica Sf. Gheorghe. Anchetatorii susţin că tânărul provine dintr-o familie adoptivă, este depresiv şi are un comportament violent. Nici relaţia cu mama sa nu este una bună, mai ales din cauza neînţelegerilor legate de o succesiune. „Din cauza depresiilor, coroborat cu consumul de alcool, s-a deplasat la Biserica Sf. Dumitru unde, în mod repetat, a spart ferestrele de la biserică şi de la cantină, precum şi de la Biserica Sf. Gheorghe”, spun procurorii. Mama tânărului l-a recunoscut pe înregistrările video care surprind momentul în care G.J. spărgea ferestrele de la Biserica Sf. Gheorghe. De altfel, tânărul ar fi distrus şi icoanele din locuinţa sa, după cum a declarat mama lui în faţa anchetatorilor. În cursul urmăririi penale, reprezentanţii celor două biserici şi-au retras plângerile cu privire la faptele de distrugere, motiv pentru care s-a dispus clasarea. Prin urmare, tânărul a fost trimis în judecată doar pentru profanare. El şi-a recunoscut faptele şi probabil că va cere şi în instanţă procedura simplificată. Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Bacău. 5 SHARES Share Tweet Articolul precedent „Soluții științifice inovatoare pentru agricultură”, la final Articolul următor Onestitate la apă

