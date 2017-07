Sub egida „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare – Model de credință și filantropie”, în perioada 1 – 2 iulie 2017, Asociaţia “Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” din localitatea Hârja, protopopiatul Onești, împreună cu Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” – Oneşti, a organizat, la Aşezământul Social Filantropic al Episcopiei Romanului şi Bacăului, un eveniment aparte menit să aducă în actualitate spiritul ștefanian, dar și bunătatea și dragostea pentru aproapele cu timp și fără timp.

Cu această ocazie au fost marcaţi și cinci ani de activitate neîntreruptă în slujirea aproapelui în localitatea de pe Valea Oituzului, Asociația fiind un model de bune practici la nivel național. La acest eveniment au fost prezenți mai mulți reprezentanți ai autorităților locale și județene, printre care şi subprefectul judeţului, Ionel Pravăţ.

Botez şi povestea tristă a lui Ghenadie

Un moment aparte, tulburător prin semnificaţii, a fost oficierea Tainei Sfântului Botez pentru catehumenul Ghennadi (cel mai nou beneficiar al Asociației), de către părintele arhimandrit Pimen Costea, Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, împreună cu un impresionant sobor de preoţi.

Tânărul de 28 de ani, dintr-un sat din Republica Moldova, a venit la Hârja, în toamna anului trecut, la sugestia şi cu implicarea unei inimoase elveţience, Christiane de Renier, care desfăşoară multiple activităţi sociale în România şi Republica Moldova, cu sprijinul nemijlocit al ÎPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului. Ghenadie a rămas de mic fără părinţi, fiind crescut de o mătuşă, câştigându-şi existenţa muncind pe diferite ferme, ca cioban. Anul trecut, în iarnă, a suferit un groaznic accident de tren, rămânând fără picioare şi o mână.

Să-l ascultăm: „Viaţa mea a fost grea. Nu ştii ce înseamnă să nu ai părinţi. Lucram ba la unul, ba la altul, nu mă plăteau, dormeam în paie, mă dădeau afară, căutam altul. Ani şi ani. Stăteam la o mătuşă. Într-o dimineaţă de ianuarie, anul trecut, trebuia să ajung la o stână. La trei dimineaţă am pierdut trenul şi am plecat pe jos, vreo 40 de km. Era frig, ningea, am mers pe lângă linie, megeam şi pe linia de tren, zăpada era mare, doar pe linie era curăţată. Am auzit târziu trenul, m-am aruncat, însă mi-au rămas picioarele şi o mână pe linie. Trei luni am stat în spital, însă mătuşa nu a vrut să mă mai ia acasă, am ajuns într-un centru, unul rău. Acolo m-a găsit doamna Christine şi mi-a propus să vin în România.

Mătuşa mi-a ascuns paşaportul, nu vroia să vin, zicea că aici o să-mi ia organele. Nu mă ajuta nimeni, eram disperat. În toamnă, în octombrie 2016, am venit la Hârja. Mă simt bine, au grijă de mine şi le mulţumesc, preotului Ilarion, doamnelor de aici, bisericii. Eu nu am fost botezat niciodată, acum m-am botezat şi am primit şi un cărucior nou, electric”, ne spune senin tânărul, care a primit ca ocrotitor pe Sfântul Serafim de Sarov, naşi fiindu-i părintele Florin Ciovârtă şi soţia sa Constanţa, din Focşani.

După ce a fost scos din cristelniţă a fost îmbrăcat în haine noi, cadou de la naşi. A fost o ceremonie emoţionantă, alături fiindu-i colegii din aşezământ, enoriaşi din sat, oficialităţi. După finalizarea slujbei de creștinare au urmat câteva momente artistice susţinute de copiii Centrului de zi „Sf. Dionisie Exiguul” Hârja, coordonați de pedagogul social Florentina Ion și eleviii Școlii Gimnaziale „Sf. Voievod Ștefan cel Mare” Oneşti, coordonați de prof. Marta Pânzaru.

Serafim a devenit fiul lui Dumnezeu

În cuvântul adresat cu această ocazie, părintele Vicar Administrativ a transmis binecuvântarea ÎPS Ioachim, exprimând totodată bucuria sinceră cu privire la botezul lui Ghenadie, noul Serafim. “Am botezat astăzi un tânăr, un tânăr care, prin viaţa lui, a ajuns aici, acum, călăuzit de Dumnezeu, în preajma acestor oameni care l-au înfiat la propriu, cum şi Dumnezeu l-a înfiat, făcându-l fiu al său. Astăzi, drumul lui se deschide spre un nou orizont, o perspectivă spre care el începe să alerge, chiar dacă nu pe picioarele sale, însă în viitorul apropiat o va face.

El se împărtăşeşte pentru prima dată, primind trei taine: a Botezului, prin care s-a făcut mădular al Bisericii, a Confirmării prin ungere, fiind pecetluit cu Sfântul şi Marele Mir, cu Duhul Sfânt, şi Taină Sfintei Eurahistii. Etapele pe care Ghenadie, acum Serafim, le-a parcurs, vor fi exemple de urmat: răbdarea, statornicia, înţelepciunea şi nu în cele din urmă, curajul de a-şi înfrunta propriul destin. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toţi””, a spus, după Sfântul Botez, părintele arhimandrit Pimen Costea, Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Sfințirea Centrului multifuncțional de economie socială

A urmat sfințirea Centrului Multifuncțional de Economie Socială și a Casei pelerinului de către părintele Vicar Pimen Costea, și apoi inaugurarea noilor ateliere manufacturiale și de economie socială: de pictură pe sticlă, de olărit, confecție și broderie tradițională, de croitorie populară, de sculptură, aici l-am lăsat pe Serafim, cu uneltele lui.

„Serafim este un om cuminte, harnic, face de toate singur, sculptează în lemn foarte frumos, cruci şi icoane, cu o singură mână. De altfel, naşii lui, familia Florin şi Constanţa Ciovârtă, din Muncelu, judeţul Varancea, a promis că o să-l îndrume, o să-i doteze atelierul de sculptură, care este viaţa lui, pasiunea lui, prin sculptură simte că trăieşte, are un sens în viaţă, aici şi-a descoperit darul de a sculpta, dar de la Dumnezeu. La botez a primit un nume de sfânt, Serafim, care înseamnă speranţă”, ne-a spus preotul Ilarion Mâţă, preot paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe”, preşedinte al Asociaţiei „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” din Hârja.

Mi-am luat rămas bun de la tânărul Serafim, cu speranţa că, în scurt timp, cu sprijinul Centrului, al Bisericii, al oamenilor cu suflet mare, va putea să meargă, dorindu-şi foarte mult proteze, însă mai are nevoie de încă câteva operaţii foarte complicate. Dacă aveţi drum pe la Hârja, căutaţi-i pe preotul Ilarion şi pe curajosul nostru Serafim.

