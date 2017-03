Social Un tânăr a scos cuțitul pentru că nu mai era servit cu băutură de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiștii Secţiei 2 Poliţie Bacău au fost sesizați la data de 15 martie a.c., în jurul orei 01.00, cu privire la faptul că un tânăr de 24 ani, din municipiu, a provocat scandal și are un comportament agresiv în incinta unei societăți comerciale, de pe strada Alexandru cel Bun. Deplasându-se la fața locului, polițiștii au stabilit că tânărul, după ce a consumat mai multe băuturi alcoolice și a ajuns într-o stare avansată de ebrietate, personalul societății a refuzat să-i mai servească alcool. Acest fapt l-a înfuriat pe tânăr care a devenit agresiv verbal și a început să amenințe persoanele din jur, folosindu-se de un cuțit. Polițiștii l-au percheziționat și au ridicat cuțitul, întocmind dosar penal pentru comiterea infracțiunii de port sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în alte locuri decât cele autorizate. 0 SHARES Share Tweet

