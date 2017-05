Cronica rutiera Un tânăr a ajuns cu maşina în şanţ la Tisa Silvestri de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sâmbătă, pe DN 2F, în afara localităţii Tisa Silvestri, un tânăr de 19 ani, din comuna Odobeşti, în timp ce conducea autoturismul pe direcţia Vaslui – Bacău, la un moment dat a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în şanţul de pe marginea drumului, care l-a scurt timp s-a umplut de apă, în urma precipitaţiilor însemnate. În urma impactului, doi pasageri de 18 şi 13 ani, au fost răniţi şi au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au mers la faţa locului, l-au testat pe şofer cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, şi continuă cercetările pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.