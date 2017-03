Cronica rutiera Un șofer bine „abțiguit” a parcat doua mașini în loc de una de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 04 martie a.c., în jurul orei 14.00, polițiștii au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale . Din cercetările efectuate la fața locului a rezultat că un bărbat de 61 ani, din Bacău, în timp ce efectua manevra de parcare a unui autoturism, a intrat în coliziune cu un autovehicul, care, ulterior, a fost proiectat în alt autoturism, ambele fiind parcate în apropiere. În urma impactului a rezultat avarierea celor trei autoturisme. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,64 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitalul Județean Bacău, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe. 0 SHARES Share Tweet

