Compania E.ON Moldova reaminteste clientilor sai ca, de la 1 august, numarul unic pentru sesizarea deranjamentelor de energie este 0800.800.929. Serviciul este disponibil non-stop, apelabil din principalele retele de telefonie fixa sau mobila, in mod gratuit. „Prin intermediul Telverde, consumatorii pot semnala atât intreruperi ale alimentarii cu energie electrica, cât si situatii cu potential risc de accidente”, a precizat Corneliu Zait, purtator de cuvânt al companiei. De la 1 august a fost dezactivat vechiul numar de telefon 0234.929. 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.