Și în examenul de Titularizare 2017 s-a mai consumat o etapă. După examenul scris, desfășurat pe 12 iulie, ieri s-au afișat și primele rezultate, înainte de contestații. Pe județul Bacău, din cei 557 de candidați care au predat lucrările către comisia de examinare, doar unul a reușit să ia nota maximă 10 (zece). Este vorba despre Radu Constantin Toderiță, care a candidat pentru un post de Educație Tehnologică, și care are o medie generală de 9,87. Urmează în top Florin Robert Blanaru, cu nota la proba scrisă de 9.95, pe disciplina Religie Ortodoxă, și Raluca Olaru, cu 9.80, la Matematică. Au fost și 43 de note peste 9 (nouă), 70 peste 8 (opt) și 109 peste (7), adică în total 223 de candidați care vor fi titulari în învățământ, pe cele 264 de locuri titularizabile care sunt în acest an în școlile și liceele din întreg județul. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuiau să obțină minimum nota 7 (șapte), atât la proba scrisă, cât și la proba practică în profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinată (suplinire), candidații trebuiau să obțină minimum nota 5 (cinci), la cele două probe. Nota obținută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Astăzi, 19 iulie, până la ora 15.00, încă se mai pot depune și contestatiile la Inspectoratul Școlar, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 25 iulie. Vor urma apoi ședințele de repartizare a candidaților admiși, începând cu data de 26 iulie. În total sunt 2.642 de posturi, multe dintre acestea cu număr de ore variabile, din care 264 pentru titulari. (Roxana Neagu) În total doar 223 de candidați au obținut notă de titularizare, adică peste 40 la sută dintre cei înscriși. Aceștia se pot încadra în învățământ pe perioadă nedeterminată. Pe perioadă determinată, ca suplinitori, pot fi încadrați cei 208 de candidați care au luat note între 5 (cinci) și 6.99, adică peste 37 la sută dintre înscriși. Sunt însă și 126 de candidați, peste 22 la sută din cei înscriși, care nu au reușit să ia mai mult de nota 5 (cinci), așa că nu pot profesa în sistemul de educație. „În prima ședință de repartizare vor fi distribuite posturile și catedrele pentru candidații care au obținut note peste 7 (șapte), ceea ce înseamnă că sunt titulari și pot fi încadrați pe perioadă nedeterminată. Apoi, posturile /catedrele titulare neocupate se vor transforma în posturi / catedre pentru angajarea pe perioadă determinată. Tot procesul de repartizare se va finaliza pe 28 iulie.”

prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.