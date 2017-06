Contrasens Un simptom de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Când s-a auzit că Turcia va scoate Teoria Evoluționistă din manuale, românii nu s-au mirat: doar au zis ceva de genul „iată-i și pe turci cum o dau în bălării, ce să le ceri, niște înapoiați…”. Cumva ideea le valida narativul care le era servit de canalele de informații pe care le urmăreau. Adevăru-i că turcii-s niște întârziați la fază asta, în România, Teoria Evoluționistă a fost retrasă din manuale de mai bine de zece ani. Odată cu niște filosofi deranjanți pentru filonul ultrareligios care se insinua în societate. Adică, la naiba cu Voltaire și cu mistourile sale la adresa creștinismului, nouă ne trebuie Arsenie Boca. Culmea este că, în vreme ce Teoria Evoluționistă, care are la bază ideea că organismele suferă mutații genetice care le permit adaptarea la mediu, este dezavuată de românii tot mai bisericoși declarativ, aceleași persoane nu au nici o rezervă să apeleze la aplicațiile practice ale acesteia. Vaccinurile anti-gripale, de exemplu, se bazează pe ideea că virusurile suferă modificări; ca urmare, în fiecare sezon laboratoarele pregătesc alte și alte variante de vaccin pentru a contracara modificările suferite de virusuri. De fapt, scoaterea lui Darwin din manuale reprezintă un simptom al unei societăți tot mai confuze; românii se consideră religioși dar sunt dependenți de horoscop, merg la preot dar apelează și la vrăjitoare, construiesc biserici tot mai multe dar, după fapte, cu greu pot fi considerați creștini. Românul nu-și iubește aproapele, îl urăște; mușcă mână care l-a hrănit, fură de la cel care-l ajută, îi dă în cap celui care abia poate merge. Nu trebuie înțeles că dacă în manuale ar există Teoria Evoluționistă, lucrurile ar sta altfel; cum spuneam, scoaterea ei din cărțile de școală la presiunea unor organisme religioase este doar un simptom. Ideile ciudate ale Coaliției pentru Familie se înscriu în aceeași logică. Pentru că acolo unde nu există toleranță, nu mai există nici speranță. Iar când spun toleranță mă refer prima dată la toleranța acceptării unor idei, a acceptării de argumente în cadrul unor discuții. Ceea ce nu mai este cazul; de câțiva ani nu se mai discută serios problemele; ci se dictează: noi vrem asta și nu ne pasă de părerea voastră. În politică, în societate, în școli se instaurează un dictat al celor puternici. Iar urmarea este că după ce dispare toleranța ideilor, începe să dispară toleranța religioasă, toleranța socială și așa mai departe. 0 SHARES Share Tweet

