Un sfert de secol de lionism in Bacau

Lionismul implineste, in Bacau, 25 de ani. Evenimentul va fi marcat, vineri, 26 noiembrie, printr-o reuniune organizata de Lions Club Moldova, prima asociatie Lions infiintata in Bacau, in anul 1991. Invitatii presedintelui in exercitiu al clubului, avocatul Gabriel Crismaru, si a membrilor asociatiei sunt membri ai cluburilor Lions din România, past-guvernatori si past-presedinti, dar si guvernatoarea in exercitiu a Districtului 124 România al Lions Clubs International, Daniela Holzheimer, viceguvernatori si presedinti ai regiunilor si zonelor de organizare lionistica din tara noastra, prieteni si colaboratori.

„Omul – spune Gabriel Crismaru – nu a fost creat sa fie singur pe Pamânt. A fost creat sa traiasca printre oameni, sa-si ajute semenii si sa fie ajutat de ei. Nu toti oamenii sunt la fel, nu toti oamenii au aceleasi calitati si abilitati. Nu toti oamenii se bucura de aceleasi oportunitati si nu toti au sanse egale în viata. Aceasta trista realitate l-a determinat pe americanul Melvin Jones, în urma cu 100 de ani, ca împreuna cu un grup de prieteni sa încerce sa ofere un ajutor organizat pentru semenii sai. Asa a aparut lionismul.

Schimbarile din România din anii 1989-1990 au creat posibilitatatea ca aceste idei minunate si de loc noi sa patrunda si în tara noastra si sa determine un grup de bacauani inimosi sa se organizeze, în anul 1991, în Asociatia LIONS CLUB BACAU MOLDOVA”.

Un sfert de secol este masura maturitatii unei asociatii umanitare concretizate in actiunile dedicate, an de an, comunitatii in care exista. In fapt, in Bacau, activeaza in prezent patru cluburi Lions – Moldova, Sf. Gheorghe, Lions Club Comanesti si Sanity, cu peste 100 de membri.