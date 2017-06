Cultura Un sfert de secol de festival: Ion Drăgoi, violonistul desăvârşit de Gheorghe Baltatescu -

Din respect, dragoste şi admiraţie pentru marele violonist Ion Drăgoi, din 1992, din iniţiativa directorului Ansamblului Folcloric Profesionist „Busuiocul”, Petre Vlase, în Bacău se organizează un festival de muzică populară, vocală, instrumentală şi coregrafie, ce poartă numele lui Ion Drăgoi. Ajuns la cea de-a XXV-a ediţie, anul acesta, importanta manifestare are loc joi, 29 iunie, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, de la ora 16.00. Ca de fiecare dată, ca urmare a profesionalismului, calităţii şi autenticităţii muzicii, portului şi virtuozităţii soliştilor invitaţi, Festivalul „Ion Drăgoi” a devenit de talie naţională, fiind realizat în colaborare cu Televiziunea Română. Pe scena Teatrului de Vară, amatorii de folclor autentic vor avea ocazia să urmărească în direct formaţii, grupuri, solişti, ansambluri folclorice din Bacău şi din mai multe zone etnogrfice ale ţării, cât şi din Republica Moldova, sub conducerea muzicală a lui Mihai Gherghelaş, în regia şi coregrafia maestrului Petre Vlase. Ediţia a XXV-a va fi dominată de o interesantă paralelă între folclorul, ca izvor al creaţiei marelui compozitor George Enescu (la loc de cinste fiind Rapsodia a II-a) şi originalele melodii culese de pe aceleaşi meleaguri de Ion Drăgoi. Vor evolua în festival Alexandru Pugna, Anuţa Motofelea, Ruxandra Pitulice şi Gheorghe Rizea, Zinaida Bolboceanu, Georgiana Păduraru, solişti şi dansatori ai Ansamblului „Busuiocul”, Taraful „Iancu Jianu”, din Olt, „Stejarii” din Brusturoasa, Viorica Ciubotaru şi Tatiana Profiriu din Basarabia etc. Un spectacol de excepţie, în memoria unui artist inegalabil. 18 SHARES Share Tweet

