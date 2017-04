Editorial Un semnal (grav) pentru guvernanţi de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un distins profesor de matematică, cu o impresionantă carieră în şcoli gimnaziale şi licee, neobosit „constructor” de probleme şi teste, publicate în peste 15 cărţi, rod al activităţii sale cu elevii, nu are stare nici după ce a ieşit la pensie. Acum a preluat ore la două şcoli gimnaziale din jurul municipiului: predă tot matematică. Domnule îmi zice, când a trecut pe la redacţie, este jale în şcolile de la sate, elevii din clasele a V-a nu ştiu să scrie şi să citească, cei din clasele a VII-a şi a VIII-a nu ştiu tabla înmulţirii. Profesorul este nevoit să-i înveţe, la începutul orelor, să scrie, să citească, după aceea face o uşoară trecere la probleme simple de matematică. Nu-i singular semnalul, dovadă stau rezultatele de la repartizarea computerizată în licee, anul trecut, de exemplu, ultima medie de intrare în liceu (!) a depăşit cu puţin nota 1(unu). Mi-am amintit spusele profesorului când am citit o statistică furnizată de Agenţia de Şomaj: 85 la sută dintre cei în căutarea unui loc de muncă sunt cu o pregătire precară, doar clasele primare sau o „gimnazială” nefinalizată! Cu un asemenea bagaj intelectual, evident că nu poţi intra, astăzi, nici la Spaţii verzi (şi acolo se dă concurs), ce să mai vorbim de cererea pieţei, unde fiecare ne dăm măsura cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale. La ultima Bursă a locurilor de muncă nu s-au ocupat nici jumătate din oferta agenţilor economici. Cauzele? O să redau doar una, evidenţiată de un ofertant de locuri de muncă în Bacău: s-a distrus sistemul de pregătire a elevilor pentru o meserie pe care să o profeseze. Nu mai avem şcoli de meserii. Nu mai avem meseriaşi. Este dezastruos! Nu mai există oameni calificaţi! 0 SHARES Share Tweet

