Contrasens Un referendum la mișto de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter „Sunteți de acord că aerul este esențial vieții și că fără aer întreaga umanitate ar pieri? Răspundeți cu DA sau NU”. Cum poți să răspunzi la o asemenea întrebare? „DA”, evident. Pentru că răspunsul este cunoscut de toată lumea, este unul de bun simț, este, dacă vreți, cunoscut de cel care pune întrebarea.

Referendumul propus de președintele țării este construit pe aceeași idee. Răspunsul este dinainte știut, dar întrebarea va fi pusă nu pentru că ar interesa pe cineva răspunsul, ci pentru că există măcar o persoană care are impresia că dacă românii vor spune în cor că le place anticorupția și vor să-i vadă, în continuare, arși pe corupți, se va modifica, într-un fel, și configurația politică. În definitiv, așa cu Traian Băsescu a pus strategic referendumul cu privire la numărul de parlamentari pentru a câștiga capital politic și un nou mandat, la fel procedează și Klaus Iohannis. Doar că, de data asta s-ar putea să nu se mai potrivească socoteala. Am discutat, ieri, despre posibilitatea ca Iohannis să agite apele degeaba, pentru ca, în final, altcineva să profite de toată această străduință. Mai există și posibilitatea ca tentativa de a copia stilul lui Băsescu să deranjeze electoratul. Avem doar în câteva săptămâni o sumedenie de contre gratuite puse Guvernului, de la respingerea propunerii de premier până la amânarea promulgării bugetului național, trecând prin experiența desantării la protestele din Piața Victoriei. Toate aceste ieșiri ale președintelui, dincolo de spectaculosul lor care emoționează o foarte mică parte a electoratului, se contabilizează în intențiile de vot. PSD își joacă din nou rolul de victimă – partid care ar face ceea ce a promis dar, ca să vezi!, nu este lăsat să guverneze – și crește în sondaje. Cel puțin în cel dat publicității marți, în care era creditat cu 31% din 59% intenții de vot ceea ce echivalează, dacă ponderăm (adică îi considerăm pe cei 59% care au anunțat că vor vota drept 100% din electorat, întrucât restul nu au o opinie deocamdată) cu aproape 53 de procente din voturi. Și pentru că am început cu problema referendumului, oare ce s-ar întâmpla dacă la întrebarea „Sunteți de acord ca lupta împotriva corupției să continue?", românii ar răspunde NU? Așa, cu același mișto cu care a fost pusă întrebarea…

