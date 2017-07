CRE Bacău a preluat ieri un pui de căprioară de 3-4 zile de la nişte persoane care l-au găsit în zona satului Iteşti. Cei care l-au găsit l-au mai păstrat o zi acasă, încercând să îl hrănească, astfel încât căpriorul nu era intr-o stare foarte bună. Puiul a fost transportat de urgență la Centrul de reabilitare pentru animale sălbatice de la Focşani, în speranța că va putea fi salvat. In urmă cu două săptămâni un alt pui de căprioara a fost descoperit în zona comunei Racova. Cei care l-au găsit au decis în mod similar să il păstreze încă o zi, şi au anunțat CRE-ul când a fost prea târziu. Au dorit să îl predea după ce se întorc de la servici a doua zi, dar între timp puiul a murit. Primele zile de viață sunt foarte importante pentru puii de căprioară, calitățile laptelui matern neputând fi suplinite. „Facem apel la cei care găsesc pui de căprioară să nu îi ia din locul în care îi găsesc, pentru că cel mai probabil mama este în apropiere. Indicat este să se îndepărteze şi să supravegheze pe cât posibil zona, dând posibilitatea mamei să îşi recupereze puiul. Cel mai mare risc pentru puii de căprioară sunt câinii. Dacă în zonă sunt observați câini, încercați să îi îndepărtați. Decizia de a lua un pui de căprioară din teren este dificilă şi riscantă, putând conduce la moartea puiului, chiar în ciuda intenției de a ajuta” – se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a CRE Bacau. 12 SHARES Share Tweet

