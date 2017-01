Contrasens Un protest politic de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Conflictul dintre contestatarii grațierii și Guvern a depășit de mult acest stadiu. De fapt, putem spune fără urmă de îndoială că acest conflict a fost doar un pretext pentru a contesta legitimitatea actualei Puteri așa cum a rezultat în urma alegerilor din 11 decembrie. Nu trebuie să uităm că înainte de subiectul grațierilor a fost cel al lui Victor Ciorbea care a trimis la Curtea Constituțională o lege pentru a fi analizată. Și înainte de Ciorbea a fost Sevil Shhaideh. Nu de pretexte se ducea lipsă, prin urmare. Trebuie să recunoaștem, însă, că subiectul grațierilor a fost cel mai generos pentru că s-a lipit foarte bine pe propaganda anticorupție realizată de anumite cercuri politice și economice. Nu zic prin asta că anticorupția ar fi o problemă, ci că acest subiect a fost folosit ca pretext pentru a se face diverse tipuri de presiuni asupra clasei politice. Anticorupția a devenit în România o ideologie în numele căreia este permis orice. Inclusiv – facem aici o paranteză – modificarea legilor prin decizii secrete, abuzuri ale organelor de anchetă și așa mai departe. Cum am mai spus, manifestațiile nu mai sunt despre grațiere, despre modificarea Codurilor; s-a depășit de mult acel moment. Practic, nu mai este vorba de un protest civic, ci despre unul politic: prezența politicienilor, în special de la USR, în mijlocul manifestanților, precum și lozincile clar anti-PSD nu au nicio treabă cu civismul, ci cu revendicările politice. Nu că ar fi o problemă; fie că sunt proteste civice, fie că sunt politice, tot proteste sunt. Că nu prea sunt legale, asta este, ne-am obișnuit. Putem trece cu vederea câtă vreme sunt pașnice. E dreptul oricui să protesteze pe orice temă. Ceea ce este interesant este că, deși protestele au fost confiscate politic, la fel ca și cele de după Colectiv, manifestanții nu par să-și fi dat seama de acest lucru. De altfel, aceasta este singura problemă: că un protest politic este deghizat sub denumirea de protest civic. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Mai bucurați-ne o dată! Articolul următor Veterinarii sacrifică toate păsările din zona unde s-a confirmat virusul aviar

