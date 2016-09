Un program prea putin cunoscut: sterilizarea câinilor

PROMO



* cei care au câini de rasa comuna ii pot steriliza pe banii primariei * institutia incearca astfel sa limiteze inmultirea câinilor maidanezi, 1500 de câini fiind strânsi de pe strazi anual * deocamdata, programul nu este foarte cunoscut bacauanilor, pentru ca s-au facut putine interventii

Pe 21 iulie, Primaria Bacau a lansat programul de sterilizare gratuita a câinilor de rasa comuna, cu stapân, din municipiu, in incercarea de a elimina posibilitatea inmultirii lor accelerate si de a-i incuraja pe cei care ii tin in curte sau in apartament sa isi asume responsabilitatea si sa-i sterilizeze.

Inmultirea necontrolata este unul din motivele pentru care nu se reuseste limitarea aparitiei câinilor vagabonzi in Bacau. La doua luni de la deschiderea campaniei, aflam ca de fapt nu este asa de popular. „Programul merge, dar nu prea sunt cereri. S-ar parea ca oamenii care stau la casa si au câini i-au sterilizat”, ne-a spus medicul Florin Velisar, unul dintre veterinarii la care se poate merge pentru sterilizarea patrupedelor.

„Cerere exista, dar din pacate nu pe masura asteptarilor. Cred ca nici nu a fost mediatizat suficient, desi este un lucru fantastic pe care il face Primaria Bacau, in incercarea de a rezolva problema câinilor comunitari”, a declarat dr. Alin Moscu.

Medicul veterinar a spus ca de la demararea campaniei in cabinetul sau s-au facut 10-11 operatii, mai multe la femele. Acesta sustine ca dupa operatie, patrupedele trebuie sa urmeze macar doua zile de tratament si sa fie microcipate, operatiuni care trebuie suportate de proprietari. „In cabinetul nostru am facut preturi speciale pentru a veni in sprijinul primariei pentru ca vrem sa incurajam aceasta campanie”, a mai spus dr.Moscu.

Cu aproximatie, proprietarii mai trebuie sa achite dupa sterilizare circa 80-90 de lei pentru tratamente. Ceea ce inseamna oricum mult sub costul total al unei sterilizari care se suporta din bugetul propriu. Si la Saves Vet s-au facut circa 20 de sterilizari. „Am avut cereri dar nu foarte multe. Deocamdata, le-am sistat pentru ca astept ca primaria sa faca plata operatiilor deja facute”, ne-a spus reprezentantul clinicii.

Asadar, fonduri sunt, se cauta doritori.

Sterilizarea gratuita a câinilor de rasa comuna cu stapân se asigura în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 97/31.03.2016.

Municipalitatea achita 120 de lei fara TVA pentru sterilizarea femelelor si 80 de lei fara TVA de mascul, restul tratamentelor post-operatorii si microciparea fiind in sarcina proprietarilor.

Bugetul alocat in acest an este de 50.000 de lei, iar medicii trebuie sa prezinte un centralizator si bonurile de sterilizare in original.

Cabinetele care au contract cu Primaria Bacau

SC SAL-VET SERVICII VETERINARE SRL – Str. Ion Ionescu de la Brad nr.84, Tel. 0234.588.937

C.M.I. MOSCU ALIN-RENATO – Clinica Provet, Calea Moldovei nr. 50, Tel. 0234.571.854

SC SAVES VET SRL – Str. 9 Mai nr. 78, Tel. 0721.416.512

SC VELISAR CHINOVET SNC – Stadionul Municipal, Tel. 0234.521.734

Bineinteles, sterilizarea se poate face si la adapostul de câini al primariei.