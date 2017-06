Contrasens Un pretext de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter De fiecare data când apărea câte un partiduleț care exploda în sondaje și lua voturi cât nu putea duce, ni se explica faptul că e vorba de un „virus scăpat din laborator”. Că „unii”-nomina odiosa-experimentau diverse combinații politice dar, că să vezi ggrozavie, pe când experimentau ei mai bine, le-a fugit produsul și a ajuns pe scena politică. PRM, PNG, PPDD, UNPR, despre toate s-a spus că au fost creații umflate artificial, pregătite să devină partide-balama care să se constituie în forțe politice capabile să formeze un guvern alături de partidul sau coaliția care a câștigat alegerile dar nu și majoriotatea parlamentară. Cine controla „balamaua”, controla, de fapt, politica țării pentru că fără acel partid Guvernul nu rezista.

Mai apoi, apoi, au început să apară tot felul de informații care atestau că, de fapt, nu era vorba de nici un virus evadat, ci chiar de unul pus deliberat pe piață, ghidonat de structuri oculte și care avea misiuni clare. Apariția USR a stârnit tot felul de discuții similare. Ascensiunea fulminantă, rezultatele electorale obținute, maniera de a se poziționa pe eșichierul politic, au fost considerate suspecte. Ultimele evoluții ale formațiunii politice stârnesc controverse; e și normal din moment ce, la două săptămâni după alegeri liderul formațiunii își anunță demisia pe un motiv ciudat. Până la urmă, USR s-a poziționat un partid al modernității, care „vrea spitale și nu catedrale"; este ciudat, deci, că președintele acestuia să ceară partidului să susțină un proiect considerat a veni direct din Evul Mediu. Problema modificării Constituției ar putea fi, deci, doar un pretext pentru o problemă mai complicată. De ce demisionează fondatorul, practic, al USR, omul fără de care acest proiect nu ar fi existat ? Cu siguranță nu pentru că partidul nu a fost de acord cu lupta împotriva căsătoriilor între persoane de același sex.

