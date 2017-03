Contrasens Un preț prea mare pentru BREXIT? de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter E greu de spus dacă David Cameron, premierul Marii Britanii, a propus referendumul pentru ieșirea țării din Uniunea Europeană cu gândul că va obține acest lucru sau doar a dorit să arate Bruxelles-ului pisica și anume că există un procent semnificativ al britanicilor care dorește exit-ul. În fond, după ce a câștigat alegerile, Cameron a încercat să renegocieze principiile Uniunii, în sensul restrângerii liberei circulații a persoanelor, însă s-a lovit de refuzul liderilor UE. Probabil el a vrut să forțeze mâna acestora, însă a reușit mai mult decât și-a propus după ce UKIP, BNP, Green Party, Democratic Unionist Party și Respect Party au transformat referendumul într-un barometru al încrederii politice, forțându-i și pe conservatori și pe laburiști să intre în acest joc. BREXIT-ul a căzut aproape pe neașteptate, forțându-l pe Cameron să demisioneze iar pe liderii Uniunii să încerce oficializarea Europei cu mai multe viteze, o realitate care exista de ceva vreme, dar care era bine ascunsă sub preș. Dar, BREXIT-ul, aplaudat de naționaliștii britanici, poate duce la dezintegrarea țării. Marea Britanie este formată, după cum se știe, din Anglia, Scoția și Țara Galilor, care, împreună cu Irlanda de Nord, formează Regatul Unit. Scoțienii au respins prin referendum, în 2014, proclamarea independenței, însă scorul a fost strâns – 55,3% la 44,7% Dar Scoția a votat pentru rămânerea în Uniunea Europeană, iar premierul Nicola Sturgeon a anunțat deja, după votul din Parlamentul britanic, că are în vedere organizarea unui nou referendum cel mai devreme în toamna anului 2018 și cel târziu în primăvara anului 2019. Scoția are legături economice puternice cu UE și are, în continuare, nevoie de o relație privilegiată care să excludă barierele vamale și piedici în calea fluxurilor de capital. Anunțul lui Sturgeon nu a fost bine primit de Theresa May, premierul britanic. Însa nu doar Scoția vrea să părăsească Regatul Unit, în contextul BREXIT-ului. Sinn Fein, ramura politica a fostei IRA, a anunțat că dorește un referendum pentru desprinderea Irlandei de Nord de Marea Britanie și unirea cu Republica Irlanda. Marea Britanie a păstrat nordul Irlandei cu prețul unei intervenții militare care a costat mii se vieți pierdute ori în atentatele organizate de IRA, ori ca urmare a atacurilor militarilor britanici. Catolicii pro-irlandezi și protestanții pro-britanici au trăit decenii de ură, însă amenințarea unei catastrofe economice declanșate de BREXIT ar putea schimba lucrurile. De altfel, atât liderii scoțieni cât și cei nord-irlandezi apelează la argumente de natură economică și nu la resentimente naționaliste când vorbesc de independență. Rămânde de văzut cum va reacționa establishmentul britanic la aceste provocări. 0 SHARES Share Tweet

