Contrasens Un popor de alchimişti de Razvan Bibire - O banală eclipsă de soare a stârnit patimi imense în România deşi ea a fost vizibilă doar din SUA. Dar românii din 2017 nu mai sunt aceiaşi cu cei care au asistat la ecplisa din 1999. Atunci a fost simplu: 90% din populaţie ştia ce e aia o eclipsă, accepta explicaţia ştiinţifică şi nu făcea nicio legătură între fenomenul astronomic şi tot felul de bazaconii, ca astăzi. Nici 20 de ani nu au trecut de atunci şi treburile s-au schimbat. În mai puţin de două decenii, românii au devenit un popor medieval, incult, ultrareligios şi cu mari lacune în pregătirea ştiinţifică. Un popor care se luptă biruitor cu logica, setat pe horoscoape şi leacuri miraculoase vândute de tot felul de vraci, un popor tot mai bolnav pentru că atunci când cauza îmbolnăvirii nu este accesul dificil la medic, cu siguranţă este respingerea ideii de medicină modernă. Mass-media şi reţelele sociale se întrec să livreze pachete de informaţii menite să îndobitocească şi mai mult, fiind promovate agresiv incultura, lipsa de toleranţă, ştirile false sau care prezintă ca reale tot felul de farse de pe site-uri umoristice străine. Românul nu mai ştie să gândească critic, să analizeze un fenomen şi să tragă o concluzie; dacă 100 de proşti se aruncă în fântână, se va aruncă şi el, că doar ăia 100 ştiu ei ce ştiu! Cu o mentalitate care ar face de ruşine pe orice cetăţean care a trăit în Evul Mediu european, românul găseşte explicaţii anapoda pentru orice; dacă-i spui că greşeşte, te înjură, dacă încerci să-i demonstrezi cu argumente că se înşeală, te ia la bătaie. Aşa se promovează năzbâtii de genul celor 15 zile de întuneric anunţate de NASA, pericolul din cuptoarele cu microunde, wireless-ul care omoară celulele din creier, dispozitivul care scade factura la curent, numărul de telefon care va distruge cartela dacă răspundeţi şi aşa mai departe. Bineînţeles că în faţa acestei situaţii te întrebi cum de mai funcţionează societatea. Păi, tocmai, că nu funcţionează. Avem o societate bolnavă, incapabilă să discearnă între realitate şi iluzie, care confundă putința cu dorinţa. O societate care-şi răzbună frustrările pe segmentele ei cele mai neputincioase, penttru că e mult mai facil să loveşti o babă ştirbă decât să te iei de un sportiv care face lupte. „A noastră este țara, o moştenim deplin/ Va trebui, întreagă, s-o dăm celor ce vin", spunea un cântesc al Cenaclului Flacăra. Cei care or să vină mi-e teamă că nu prea vor mai avea ce moşteni. Pentru că în încăpăţânarea noastră de alchimisti care ignoră senini legile materiei, ne vom epuiza resursele încercând să creăm o piatră filozofală a cărei existenţa este contrazisă de Ştiinţă.

