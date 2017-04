Social „Un pomișor pentru viitor” de la Cora de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Primăvara aceasta, Cora România și-a propus să contribuie la îmbogățirea spațiului natural din unitățile de învățământ din comunitățile în care hipermarketurile Cora sunt prezente, pentru a le oferi celor mici un mediu mai sănătos pentru dezvoltarea minții și a corpului, și pentru a le insufla grija pentru mediul înconjurător. În plin sezon verde, voluntarii Cora Bacău, împreună cu elevii ai Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcesu” din localitatea Nicolae Bălcescu, ai Școlii Gimnaziale „Martin Benedict” și preșcolari ai Grădiniței cu program normal din localitatea Galbeni, comuna Nicolae Bălcescu, județul Bacău, vor planta câte o mică livadă de pomi fructiferi în grădinile mai multor unități școlare ce fac parte din acest program. „Este rolul nostru să fim alături de comunitățile din care facem parte, contribuind cu tot ce putem pentru creșterea armonioasă și sănătoasă a copiilor noștri. Ne face plăcere să ne implicăm în astfel de activități, dovadă fiind numărul mare de voluntari Cora care au răspuns cu entuziasm acestei invitații. Am ales să plantăm pomi fructiferi ca să le dăm copiilor, peste ani, o dublă satisfacție: aceea de a avea o mică livadă plantată chiar de ei în curtea școlii, cu etichete personalizate, dar și să guste din fructele pomilor îngrijiți în timp tot de ei”, a declarat Cătălin Ismană Ilisan, director hipermarket Cora Bacau. Programul „Un pomișor pentru viitor” se va derula în toate orașele în care activează hipermarketuri Cora: București, Constanța, Baia Mare, Cluj, Drobeta Turnu Severin, Bacău și Ploiești. Lupta pentru un mediu curat nu poate fi câștigată printr-un efort punctual. Este o luptă continuă, care necesită implicare totală, resurse, viziune. Cora România și-a dovedit, de-a lungul timpului, preocuparea față de mediul înconjurător, prin campanii derulate sub umbrela CoraVerde. Amintim, în acest sens, proiectul SIGUREC – implementarea stațiilor de reciclare în magazinele din rețeaua Cora și înființarea stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice, proiect lansat la București, care se va extinde în toată țara. 0 SHARES Share Tweet

