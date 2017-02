Actualitate Un polițist băcăuan, prins cu o mită de 2500 de lei de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 27.02.2017, lucrători de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Bacău, sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au prins în flagrant un agent de poliție din cadrul I.P.J. Bacău în timp ce primea de la un denunțător suma de 2.500 de lei. În fapt, în luna ianuarie 2017, denunțătorul a fost implicat într-un accident de circulație soldat cu două victime și pagube materiale. La data de 23.02.2017, polițistul i-a pretins acestuia o sumă de bani neprecizată pentru a nu-și îndeplini atribuțiile de serviciu cu privire la cercetările efectuate în urma accidentului. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău a dispus față de polițist măsura reținerii preventive pentru 24 de ore, urmând ca astăzi să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. În cauză s-a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale (D.O.S.) — Bacău și al Inspectoratului Județean de Jandarmi (I.J.J.) Bacău. 62 SHARES Share Tweet

