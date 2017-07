Un pensionar din Oneşti, recidivist, a fost trimis în judecată într-un nou dosar penal, pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Bărbatul a fost condamnat la plata unei amenzi penale, dar instanţa a revocat suspendarea executării unei pedepse mai vechi de 2 ani închisoare. R.C. (64 de ani) este acuzat că, în cursul lunii februarie 2012, a indus în eroare o asociaţie C.A.R. Pensionari din Moineşti, prezentând înscrisuri falsificate, respectiv adeverinţe de venit şi de girant şi o adeverinţă privind angajarea inculpatului în funcţia de consilier juridic, cu scopul de a obţine un credit în valoare de 8.000 lei. Pentru acordarea împrumutului a fost necesară prezentarea cuponului de pensie care atesta că inculpatul încasează o pensie de 2.305 lei precum şi două adeverințe de venit. Bărbatul a fost girat de G.C. (actuala soţie R.C.), T.M. şi T.D.. Adeverinţa emisă de soţie atesta că R.C. este angajat pe perioadă nedeterminată în funcţia de consilier juridic, realizând un venit de 1.400 lei. La dosar a fost depusă şi o adeverinţă emisă de o societate din Piatra Neamţ care arăta că inculpatul, asociat unic, are un venit lunar de 3.500 lei. Astfel, R.C. a obţinut împrumutul în valoare de 8.000 lei care urma să fie returnat în 10 rate lunare. Două luni mai târziu, R.C. a falsificat un nou înscris pentru a obţine un nou împrumut, de data aceasta pe numele soţiei. La acest împrumut, inculpatul a avut calitatea de girant. Pe contractul de împrumut a fost înregistrat ca şi girant şi I.I., în baza unei delegaţii falsificate, soţia inculpatului obţinând un credit de 6.000 lei. Pentru că cei doi au achitat doar două rate, CAR-ul din Moineşti a făcut plângere penală şi a cerut executarea silită. Oficiul Registrului Comerţului Neamţ a comunicat că R.C. nu este asociat, acţionar, administrator, persoană fizică autorizată, titular întreprindere individuală, reprezentant întreprindere familială la niciuna din firmele înregistrate. De asemenea, Inspectoratele de Muncă Neamţ şi Bacău au informat că inculaptul nu a figurat niciodată ca salariat. Asociaţia CAR Pensionari Moineşti s-a împăcat, însă, cu inculpatul în ceea ce priveşte infracţiunea de înşelăciune, arătând că acesta a achitat în totalitate suma datorată. Prin urmare, Judecătoria Moineşti a dispus încetarea procesului penal pentru această infracţiune, dar l-a condamnat pentru cele două falsuri la plata unei amenzi penale de 2.400 lei. Pentru că inculpatul mai are o condamnare de 2 ani închisoare, cu suspendare, rămasă definitivă în 2012, instanţa a dispus revocarea suspendării. Astfel, bărbatul va executa în sistem de detenţie această pedeapsă, iar dacă nu va plăti amenda, aceasta va fi înlocuită cu zile de închisoare. Sentinţa nu este definitivă. 0 SHARES Share Tweet

