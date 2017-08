Primul ofițer jandarm care a reușit escaladarea vârfului Mont Blanc din Alpi este locotenent – colonel Simon BÂLBÂE, fost ofiter în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău timp de 14 ani, în prezent ofițer specialist coordonator la nivel național al Jandarmeriei Montane. El a reușit în data de 28.07.2017, ora 11.49, să atingă cel mai înalt vârf muntos din Alpi și Europa de Vest, vârful Mont Blanc, care are o înălțime de 4.810 m. Expediția, în condiții dificile de vreme, a avut loc in perioada 26 – 29 iulie 2017, pe traseul: Tete Rousse ( 3167 m) – refugiul Gouter (3836 m) – Dome du Gouter (4304 m) – refugiul Vallot ( 4363 m) – #vârfulMontBlanc (4.810 m). Locotenent – colonel Simon BÂLBÂE, născut în localitatea Onești, județul Bacău, absolvent al Academiei de Poliție ”Al. I. Cuza” în 1998 – arma Jandarmi, a avut această pasiune încă din copilărie, dar a dezvoltat-o începând cu anul 2013, urmând cursurile școlii montane din București – Daos Adventure, și absolvind cursurile Asociației Turistice Ghizii României –specialitatea ghid montan, în 2017. Pe timpul expedițiilor din munții României,din ultimii 4 ani, a reușit să facă trecerea de la blugi și pantofi sport, la echipamentul specific montan, de la novice la cunoscător în ale muntelui. Începând cu data de 5 august 2017, pe o perioadă de 10 zile, împreună cu o echipă formată în totalitate din români, va încerca escaladarea celui mai înalt vârf din Europa, vârfulElbrus din Caucaz, 5642 m. ”Orice munte poate fi cucerit, orice obstacol poate fi depășit!”

