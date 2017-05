Onesti Un oneștean a pierdut un portofel în care erau 4.500 de euro și 2.200 de lei de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un oneștean aflat în vizita la rudele din comuna nemțeană Alexandru cel Bun a pierdut portofelul în care se afla o sumă mare de bani în lei și valută. Mai precis, este vorba despre 4.500 de euro și 2.200 de lei. Portofelul a fost găsit, însă, de un politist aflat în timpul liber. “Polițistul local NISTOR CRISTIAN din cadrul Poliției Locale Piatra Neamț – Biroul Ordine Publică, aflându-se în timpul liber, a găsit în ziua de 17.05.2017, ora 13.40, un portofel în care se aflau 4500 euro și 2200 lei, pe raza comunei Alexandru cel Bun” – se aratăîntr-un comunicat de presă al Poliției locale Piatra Neamț. „Agentul de poliție locală și-a anunțat imediat colegii de la Postul de poliție Alexandru cel Bun iar în urma cercetarilor efectuate a fost identificat păgubașul.

Acesta este din orașul Onesti, jud. Bacau și venise la rude în satul Viisoara, com. Alexandru cel Bun. Întreaga sumă de bani a fost restuită pagubașului."

