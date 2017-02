O dietă temporară, care reproduce efectele benefice ale postului, determină modificări celulare favorabile sănătății și încetinește procesul de îmbătrânire, așa cum se observă în mod normal după câteva zile de regim fără hrană, potrivit unui studiu clinic efectuat în Statele Unite și publicat miercuri. În plus, acest regim întârzie apariția afecțiunilor asociate cu înaintarea în vârstă. Înainte de a fi evaluat pe o sută de participanți, regimul intitulat „ProLon”, dezvoltat de oamenii de știință de la Institutul pentru Longevitate din cadrul Universității California de Sud (USC), a fost testat pe șoareci, informează AFP. Această dietă este săracă în calorii, zaharuri și proteine, dar bogată în grăsimi vegetale sănătoase. Ea constă în supe de legume, batoane energizante, ceai și suplimente de vitamine, dozate în funcție de masa corporală, și recomandă consumul a 770 — 1.100 de calorii pe zi — spre deosebire de consumul obișnuit de 2.500 de calorii pentru un bărbat și 2.000 de calorii pentru o femeie. Studiul se bazează pe rezultatele unor observații de lungă durată, efectuate în special asupra muștelor Drosophila melanogaster (musculița de oțet), în cazul cărora o reducere semnificativă a consumului de calorii le extinde în mod semnificativ durata de viață prin încetinirea procesului de îmbătrânire și întârzierea apariției bolilor asociate înaintării în vârstă. În cazul șoarecilor, această formulă nutritivă a demonstrat că reduce incidența cancerului și a bolilor inflamatorii și conferă o durată de viață mai lungă. Rezultatele studiului clinic efectuat pe o sută de participanți, publicat în revista „Science Translational Medicine”, demonstrează efecte similare. În plus, în cazul oamenilor, regimul „ProLon” reduce factorii de risc asociați cu înaintea în vârstă, precum apariția diabetului, a cancerului și a bolilor cardiovasculare, notează cercetătorii. Potrivit acestora, efectele benefice par să fie rezultatul unei creșteri a numărului de celule stem și a sporirii procesului de regenerare. Studiile preclinice au demonstrat că „ProLon” furnizează organismului substanțele nutritive macro și micro necesare menținând în același timp o stare de post ce activează refacerea celulelor în cadrul a numeroase organe și sisteme. Această formulă nutritivă, pentru care Universitatea din California a depus un brevet exploatat de L-Nutra Inc., este, după spusele inventatorilor săi, un prim succes în domeniul nutri-tehnologiei. În cazul participanților la studiu supuși acestui regim, oamenii de știință au constatat o pierdere din greutate de 2,2 kg, în medie, și o reducere a mărimii taliei cu 3 cm. În plus, cantitatea de grăsime a fost diminuată, la fel și tensiunea arterială și nivelul de colesterolul „rău” și proteina C reactivă, un marker al existenței inflamației în corp. „Scăderea acestor indicatori a fost și mai pronunțată în rândul participanților care prezentau cel mai mare risc de a dezvolta boli metabolice”, a declarat dr. Wei de la Universitatea din California de Sud, unul dintre coautorii cercetării. Subiecții care au urmat această dietă au avut, de asemenea, după trei cicluri lunare, niveluri mai scăzute ale hormonului IGF-1, fapt ce indică un risc mai mic de cancer și diabet. Nu au fost observate reacții adverse grave, au menționat cercetătorii. Aceștia au menționat că și repausul alimentar complet timp de mai multe zile, susținut doar cu apă, poate avea efecte benefice asupra sănătății, însă prezintă mai multe riscuri, inclusiv de hipoglicemie, hipotensiune arterială și calculi biliari. AGERPRES 21 SHARES Share Tweet

