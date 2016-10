Un nou protest al postasilor bacauani

Ei vor sa atraga atentia asupra conditiilor de lucru, asupra salariilor mici si sa atentioneze conducerea Companiei Posta Româna ca managementul practicat este unul falimentar.

Au participat la pichetare câteva zeci de postasi, cu pancarte si fluiere ale carir galagie a atras atentia trecatorilor, dar si a autoritatilor din Palatul Administrativ, de unde nu a iesit insa nimeni sa vada ce se intâmpla.

“Am decis sa iesim din nou in strada din cauza dialogului surd pe care il avem cu conducerea Companiei, pentru ca dumnealor nu inteleg ca din luna ianuarie, in urma repetatelor discutii pe care le-am avut si care s-au soldat cu procese verbale si strângeri de mâna, Compania este pe un trend descrescator, se pierd contracte majore si nu se investeste in resursa umana.

Pe toate canalele media se fac intoxicari ca Posta este pe profit, dar lucrurile nu stau deloc asa. Si nu in ultimul rând, amintesc faptul ca Posta avea 36.000 de angajati in anul 2012 si acum mai are doar 26.000”, a spus liderul sindical Sorin Sova.

In judetul Bacau activeaza acum 650 de lucratori postali, fata de cei 1160 câti erau in 2011. In municipiul Bacau, 64 de factori postali impart acum corespondenta sau pensiile, pe când in anul 2011 erau in numar de 112.