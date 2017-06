În cel mult o luna, un nou parc este programat să apară în zona de sud a municipiului Bacău. Conform afirmațiilor primarului Cosmin Necula, parcul se amenajează pe un fost teren viran situat în vecinătatea străzii Făgăraș, lângă blocurile ANL. Lucrările de amenajare presupun igienizarea și curățarea terenului, plantarea de gazon, arbori, gard viu, respectiv amplasarea de mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete publice). „Calitatea vieții băcăuanilor este dată și de spațiul verde existent în oraș, iar pentru locuitorii ANL-urilor din zona str. Făgăraș amenjarea parcului era mai mult decât necesară” – spune primarul Bacăului. 212 SHARES Share Tweet

