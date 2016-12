Un nou dosar de eroare judiciara, despagubiri de 10.000 euro

Tribunalul Bacau s-a pronuntat intr-un nou dosar de eroare judiciara si a obligat statul român sa-i plateasca bacauanului condamnat pe nedrept despagubiri morale de 10.000 euro. Instanta a respins, insa, cererea privind daunele materiale. Barbatul a cerut despagubiri de peste 1 milion de euro si mai are sansa de a obtine acesti bani in apel.

Vasile S. (46 ani), din Podu Turcului, a reusit sa-si dovedeasca nevinovatia dupa 9 ani de procese. Barbatul avea grad de capitan in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Bacau in momentul in care a fost acuzat de purtare abuziva (2005), impreuna cu un coleg, ambii trimisi in judecata, un an mai târziu, de catre Parchetul Militar Iasi. Cei doi au intervenit intr-o altercatie, la discoteca din comuna Podu Turcului, unde un tânar fusese batut de patronul discotecii. Tocmai baiatul pe care incercau sa-l salveze a ajuns sa faca plângere impotriva jandarmilor.

„La fata locului s-au deplasat Vasile S. si Mihai T. care i-au cerut tânarului sa-i urmeze la sediul sectiei din comuna, deoarece acesta vocifera. El s-a opus, motiv pentru care cei doi invinuiti l-au imobilizat cu mâinile la spate si l-au condus spre sectie. Pe drum, cei doi i-au aplicat mai multe lovituri de pumn in abdomen, atunci când tânarul refuza sa mearga”, se arata in rechizitoriul Parchetului Militar Iasi.

Procesul in care au fost judecati cei doi jandarmi nu a reusit sa faca lumina in acest caz, declaratiile martorilor fiind contradictorii. Cu toate acestea, insa, cei acuzati au fost condamnati, in 2008, la Curtea Militara de Apel Bucuresti, la plata unei amenzi penale de câte 2.000 lei. Vasile S. a reclamat constant ca a fost condamnat pe nedrept si a inceput un lung sir de actiuni in instanta. A facut plângere penala impotriva a patru martori pentru infractiunea de marturie mincinoasa, dar procurorii de la Parchetul Judecatoriei Iasi nu l-au luat in seama si au dispus scoaterea de sub urmarirea penala.

Au urmat plângeri la prim-procurorul Parchetului, respinse de asemenea, apoi la Judecatoria Iasi unde, in sfârsit, magistratul a dat atentie acuzatiilor sale. Plângerea lui s-a judecat aproape doi ani, iar in 2010, martorii mincinosi, dar si tânarul agresat in discoteca au fost condamnati, ceea ce dovedea ca sentinta de condamnare a jandarmilor a fost nedreapta. Lucrurile ar fi trebuit sa fie simple si achitarea sa fie dispusa imediat. Insa, magistratii au judecat cu masuri diferite, iar procesul s-a intins pe inca patru ani!

In cererea de revizuire a condamnarii a primit de trei ori achitari pe motiv ca fapta nu exista, dar deciziile erau ulterior anulate la instantele superioare. In cadrul celui de-al treilea recurs formulat de Parchetul Militar de pe lânga Tribunalul Militar Iasi, a treia sentinta de achitare a fost mentinuta si s-a dispus respingerea recursului.

Mai precis, pe 8 mai 2014, a ramas definitiva hotarârea de achitare. Pentru toate aceste abuzuri, barbatul a facut plângere la CEDO, dar a deschis si o actiune la Tribunalul Bacau, impotriva statului român, prin care a cerut daune morale de 1.080.000 euro si daune materiale de 50.000 lei, ca urmare a pierderii locului de munca si a gradului militar.