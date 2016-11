Un Nobel pentru doi poeti trubaduri?

Mi-a fost prieten. Unul dintre foarte putinii prieteni care nu m-au tradat. Când a murit, la 82 de ani, in urma cu foarte putin timp, n-am simtit doar ca sunt mai sarac. Parca-mi fusese jefuita partea aceea a sufletului care vibreaza mereu la frumusete, bunatate si sublim, ceea ce este dincolo de saracie. A murit, dupa cum spune managerul sau, citat de B.B.C., în somn; subit si pasnic.

Vorbea despre moarte relaxat, chiar daca uneori o astepta cu umor… stoic („Sunt pregatit sa mor. Sper ca nu este foarte incomod. Cam asta este pentru mine”, The Guardian) sau, alteori, cultiva zeflemeaua elevata („Am spus recent ca sunt gata sa mor si cred ca am exagerat. Am fost mereu adeptul dramatizarii. Am de gând sa traiesc vesnic”).

Chiar cred ca Leonard Cohen va trai intr-o anume dimensiune a vesniciei. A trait atât de firesc, de decent, incât nici iubirile sale celebre n-au putut fi zvârcolite prin zona cancanului. A iubit mereu; pâna la lacrima.

A stat câtiva ani si intr-un asezamânt budist. Si-a cercetat Sinele si l-a lasat apoi sa zburde prin lume, fredonând despre iubire, fericire, speranta, religie, singuratate, viata. Cânta de parca-mi spunea ca este gata sa moara acum sau, dimpotriva, e la fel de pregatit sa cocheteze cu eternitatea. Se hârjonea relaxat cu destinul…

Voia sa plece Dincolo, doar atunci când se gândea la ultima sa muza, Marianne Ihlen (va amintiti de celebrul „So Long Marianne”?). Inainte ca aceasta sa moara, in iulie, acest an, i-a scris o scrisoare tulburatoare, „de plecare impreuna” „Suntem atât de batrâni, iar trupurile noastre se descompun si cred ca te voi urma foarte curând”. Ceea ce a si facut…A fost nu doar celebrul trubadur cu inconfundabilul timbru gutural-estetic. A fost un remarcabil Poet.

Ascultati: „Daca vrei un iubit,/ O sa fac orice imi vei cere./Si daca vrei un alt fel de iubire,/O sa port o masca, pentru tine./Si, daca vrei un partener,/Ia-mi mâna./Sau daca vrei sa ma distrugi cu furie,/Stau chiar aici,/Sunt barbatul tau.// Daca vrei un boxer/O sa urc in ring pentru tine./Si daca vrei un doctor/O sa-ti cercetez fiecare centimetru al tau./Daca vrei un sofer,/Urca inauntru./Sau daca vrei sa dai o tura cu mine,/Stii ca poti./Sunt barbatul tau.// Ah, luna e prea stralucitoare/Catusele prea strânse!/Bestia nu vrea sa adoarma./M-am uitat peste promisiunile astea catre tine,/Pe care le-am facut si nu le-as putea tine./Ah, dar un barbat nu a recucerit niciodata o femeie/ Cersind in genunchi!/Dar eu m-as târi pâna la tine, iubi./Si ti-as cadea la picioare./Si as urla in fata frumusetii tale,/Ca un câine in calduri./Si m-as agata de inima ta./Si as lacrima lânga asternutul tau./Si as zice «te rog»./Sunt barbatul tau!/Si daca trebuie sa dormi/La un moment dat pe drum,/Voi opri pentru tine./Si daca vrei sa te descurci singura,/ Voi dispare pentru tine./Daca vrei un tata pentru copilul tau/Sau doar sa umbli impreuna cu mine o perioada,/De-a lungul desertului,/Sunt barbatul tau!//Daca vrei un iubit,/O sa fac orice imi vei cere./Si daca vrei un alt fel de iubire,/O sa port o masca, pentru tine!//” (Leonard Cohen, „I’m your man”). Ce femeie n-ar vrea sa primeasca o asemenea declaratie de dragoste?…

Canadian, traitor prin State, Grecia, Anglia… Are opera. A publicat 12 volume de poeme si romane. Unele dintre acestea au fost traduse si in limba româna. Mircea Mihaies a publicat interesantul volum „Viata, patimile si cântecele lui Leonard Cohen”, cu 32 de poeme traduse de Mircea Cartarescu (Editura Polirom, 2005).

Creatia sa literara a primit premii literare importante. Leonard Cohen (poetul, compozitorul, interpretul) este un Bob Dylan intr-un alt registru al Strigatului. Dupa ce asculti „Dance Me To the End of Love”, de pilda, iti vine sa te arunci la beregata Infinitului…

Pe 10 decembrie vom asista la festivitatea de acordare a premiilor Nobel. Nu m-ar mira daca premiatul pentru Literatura le-ar spune celor de la Academia Suedeza ca accepta premiul doar daca-l imparte, frateste, cu Leonard Cohen…L-am intrebat pe scriitorul Liviu Antonesei cum priveste perspectiva deschisa de mine: „Nici macar nu exclud un asemenea gest din partea lui Bob Dylan”, mi-a raspuns universitarul iesean…