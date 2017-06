Top Story Un mort şi patru răniţi, în urma unui accident produs la Gheorghe Doja de Geta Panaite -

În această dimineaţă, pe DN 2, în afara localităţii Gheorghe Doja, din comuna Răcăciuni, s-a produs un eveniment rutier soldat cu decesul unei persoane şi rănirea altor patru. Potrivit poliţiştilor, care au făcut cercetări la faţa locului, un tânăr de 19 ani, din comuna Onceşti, aflat la volanul unei autoutilitare, în timp ce se deplasa pe direcţia Bacău – Adjud, în afara localităţii Gh. Doja, ar fi efectuat manevră de întoarcere fără să se asigure şi a fost acroşat de un autoturism, condus în aceeaşi direcţie de un bărbat de 42 de ani, din judeţul Vrancea.

În urma impactului, autotutilitara s-a răsturnat pe o parte pe carosabil, iar tânărul de 19 ani de la volan a murit, alte patru persoane fiind rănite. Este vorba despre şoferul de 42 de ani, o femeie de 44 de ani şi un copil de 9 ani, aflaţi în maşina lui, şi de un pasager de 56 de ani, din Bacău, din autoutilitară. Aceştia au fost transportaţi la spital pentru îngrijri medicale şi investigaţii. La locul accidentului au ajuns imediat mai multe echipaje de la Serviciul Rutier, care au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul. „În cauză s-a întocmit dosar penal şi se continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă”, a declarat agent şed adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău. Conducătorul auto de 42 de ani a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. 0 SHARES Share Tweet