S-a întâmplat în această dimineaţă, în jurul orei 4.00, pe DN 2, în afara localităţii Faraoani. Potrivit poliţiştilor care au făcut cercetări la faţa locului, un bărbat de 34 de ani, din judeţul Prahova, în timp ce conducea un TIR pe direcţia Adjud – Bacău, pe fondul neatenţiei a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat în coliziune cu un alt camion staţionat pe banda de siguranţă a aceluiaşi sens de deplasare. În urma impactului, camionul lovit a fost proiectat într-un alt TIR, care era staţionat în faţa sa. În urma accidentului, un bărbat de 49 de ani, din Iaşi, care se afla sub unul dintre camioanele staţionate, încercând să remedieze o defecţiune, a murit, iar alte două persoane au fost rănite grav. Este vorba despre un bărbat de 48 de ani, din Iaşi, şi de un altul de 34 de ani, din judeţul Prahova, ambii fiind transportaţi la Spitalul Judeţean Bacău şi au rămas internaţi pentru îngrijiri medicale. „În cauză s-a întocmit dosar penal şi se fac cercetări pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă", a declarat agent şef adjunct Cătălina Creţu, purtător de cuvânt la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău.

