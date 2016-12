Contrasens Un mit demolat de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Situația s-a văzut încă din vremea războiului civil din Iugoslavia. Ziare și televiziuni occidentale transmiteau doar punctul de vedere al bosniacilor sau al croaților. Agresorii erau numai sârbii, numai ei comiteau masacre, gropile comune erau atribuite doar sârbilor iar celebrul carnagiu de la Sarajevo a fost pus tot în cârca lor deși s-a știut din prima clipă că bombardamentul care a ucis zeci de civili nevinovați a fost executat de combatanții musulmani. Pe urmă, în timpul conflictului din Kosovo, situația a fost aceeași: mass-media occidentală transmitea doar punctul de vedere al UCK, de multe ori neverificat și exagerat. S-a văzut, ulterior, că genocidul clamat ca motiv pentru bombardarea Serbiei nu a existat. A urmat invazia Irakului, pe motiv că Saddam Hussein fabrica arme de distrugere în masă; presa occidentală ne-a convins că acestea există și că sunt un real pericol pentru pacea mondială. După ani de căutări, raportul comisiei de cercetare a armelor a fost încuiat într-un seif a cărui cheie se află la secretarul general al ONU, cu mențiunea că rezultatele nu se vor da publicității mai devreme de 60 de ani. A urmat conflictul din estul Ucrainei; la fel, numai morții din partea guvernamentală, victimele bombardamentelor din zona controlată de rebeli erau invizibile. Poate cel mai mult s-a văzut acest tratament în conflictul din Siria. Presa occidentală a sprijinit pe față așa-zişii „rebeli moderați”, de fapt, jihadiști finanțați de SUA și Marea Britanie și sprijiniți de Arabia Saudită, care nu se deosebesc de luptătorii Daesh (ISIS) cu nimic. De aproape o săptămână, mass-media din SUA și Marea Britanie bocește pe umărul acestor teroriști alungați din Alep de forțele guvernamentale siriene. Deși nu există nici un reporter occidental la fața locului – rebelii „moderați” i-ar răpi imediat pentru răscumpărare – ziarele și televiziunile susțin ca trupele loialiste masacrează civili nevinovați. În vreme ce presa arabă prezintă imagini cu locuitorii orașului sărbătorind eliberarea, cititorii din SUA sunt informați de faptul că se comit atrocități, execuții, jafuri și violuri. Cine spune aceste lucruri? Conform unei jurnaliste canadiene, Eva Bartlett, recent întoarsă din zona de conflict, media occidentală este alimentată cu informații de către Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, în fapt, o persoană care locuiește în Anglia și care susține că are legături în Siria ori de la White Helmets, un grup de „salvatori”, înființat de un fost ofițer britanic și care s-ar ocupa cu ajutorarea victimelor bombardamentelor deși, spune ziarista, locuitorii din Alep nu au auzit niciodată de ei. Conflictul din Siria demolează mitul obiectivității presei occidentale. Oricât s-ar strădui unii să demonizeze „propaganda rusească”, propaganda occidentală nu se deosebește prea mult dar produce pagube infinit mai mari. 0 SHARES Share Tweet

