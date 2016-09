Un militar pasionat de istorie

– Baza 95 Aeriana Bacau ascunde talente nebanuite si oameni surprinzatori – printre ei, se numara si plutonierul adjutant Sorin Grumus, care este o adevarata carte de istorie, deschisa tuturor celor care vor sa-l asculte – autor de presa militara, aviatorul a facut o serie de investigatii in arhiva armatei române si le-a adunat intr-un volum care are menirea de a nu lasa uitarea sa se astearna peste memoria noastra

Pasiunea pentru istorie a plutonierului adjutant Sorin Grumus, subofiter de Stat Major in cadrul Bazei 95 Aeriene Bacau, dateaza inca din copilarie. Se vede treaba ca pe lânga pasiune, subofiterul este inzestrat cu talent si il caracterizeaza mai ales rabdarea pe care o are in a deslusi tainele istoriei neamului românesc.

Daca in copilarie si mai apoi, in liceu, era fascinat sa afle radacinile acestui popor, participând activ la toate concursurile scolare, o data ce a absolvit scoala militara si-a canalizat toata atentia pe istoria militara. La cei 44 de ani ai sai, Sorin Grumus, spune ca de-a lungul timpului a publicat diverse articole in presa civila si in presa militara, acolo unde a simtit ca are ceva de spus/scris si ca este ascultat/citit.

Mai tineti minte care a fost primul articol pe care l-ati publicat?

Debutul in presa scrisa l-am avut in “Cer senin”, revista aviatiei militare. Nu mai retin cu exactitate anul, insa, n-am sa uit niciodata faptul ca primul articol scris de mine l-a avut ca subiect pe un veteran de razboi aviator, din orasul Roman. M-a fascinat omul, povestea lui si frumusetea dialogului m-a determinat sa astern pe hârtie o intâmplare emotionanta. Au urmat apoi alte si alte povesti, intâmplari, evenimente si oameni fascinanti. Despre toate acestea am scris mereu cu aceeasi pasiune, iar multumirile subiectilor m-au uns la suflet.

Fiind romascan la origini, mai târziu, mi-a incoltit in minte ideea ca as putea scoate o carte despre istoria militara a locului. Se stie ca orasul Roman a fost cândva un nucleu militar si am vrut sa scriu despre acest lucru. Visul de a scoate o carte l-am avut tot din copilarie, pentru ca, la Biblioteca orasului, exista la intrare un raft de carti, ai caror semnatari sunt fii ai locului. Pe atunci ma intrebam cum ar fi sa-mi vad numele printre ceilalti scriitori, iar acum, sunt mândru ca am reusit sa-mi indeplinesc acest vis.

Este o carte de istorie militara. Cui va adresati? Cine va sunt cititorii?

Sunt constient de faptul ca un volum de istorie militara este din start o carte greu de citit. Cu toate acestea, sunt sigur ca le va fi de folos celor interesati, insclusiv elevilor si studentilor care urmeaza cursuri de specialitate. Cartea se numeste “Istoricul Regimentului 14 Dorobanti ‘Roman’ , (1872 – 1944) si este dedicata tuturor ostasilor, ofiteri, subofiteri, trupa, care au facut parte din acest regiment.

Volumul scos de mine capaciteaza interesul celor care au cunostinte de istoriografie militara si ajuta la intregirea orizontului de cunoastere atât de necesar generatiilor prezente si viitoare ale neamului românesc. Am adunat cu grija informatiile care se regasesc in carte si sper ca le ofer cititorilor mei un prilej de meditatie in ceea ce priveste aparitia si afirmarea factorului militar ca element de tarie al neamului.

Ca sa redau cât mai fidel acele vremuri, am valorificat un volum insemnat din patrimoniul arhivistic al armatei române si am asezat in pagina extrase din documente oficiale, ordine, rapoarte sau mape de lucru. Sper ca prin aceasta lucrare sa-mi aduc contributia la intregirea cunostintelor noastre de istorie militara. Investigatiile facute de mine aduc la lumina marturii documentare referitoare la locul si rolul jucat de ostasii Regimentului 14 Dorobanti Roman in Razboiul pentru cucerirea Independentei de Stat a României (1877-1878), in cel de-al Doilea Razboi Balcanic (1913), in razboiul de Intregire a Neamului (1916-1918), in Campania pentru linistea Europei (1919) si nu in ultimul rând, in Razboiul sfânt de eliberare nationala (1941 – 1945).

Cochetati cu ideea de a preda in invatamânt?

Recunosc ca mi-a trecut prin minte acest lucru, la un moment dat. Prietenii care ma vad atât de pasionat de istorie m-au incurajat in acest sens, in ideea in care, militar fiind, ma pensionez mai repede. Sugestia aceasta ramâne suspendata undeva si voi vedea la momentul potrivit daca o voi fructifica sau nu. Copiii mei sunt inca mici si imi doresc sa stau mai mult cu ei. Naveta la Bacau si documentarile istorice imi rapesc destul de mult timp. Pentru lucrarea de fata am cules date pret de cinci ani, ca sa scot 60 de volume. Este o munca infernala! O astfel de lucrare te si obliga, pentru ca trebuie sa iti asumi tot atunci când scrii istorie militara. Nu te poti juca cu datele, cu cifrele sau cu sursele documentarii. Nu stiu daca pe viitor, copiii imi vor mosteni aceasta pasiune, insa, mie mi-au placut intotdeauna istorisirile ambilor bunici care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Cred ca pornind de la experienta bunicilor, am vrut sa stiu mai mult si mai mult.

Sorin Grumus s-a nascut pe 22 februarie 1972, in orasul Roman, judetul Neamt. Intre anii 1986 – 1990 urmeaza cursurile liceale la Colegiul National “Roman-Voda”, iar in anul 1993 absolva Institutul Militar de Intendenta si Finante “Gheorghe Lazar” din Sibiu, profil – subofiteri. Este licentiat in istorie din anul 2011, al Facultatii de “Relatii Internationale, Istorie si Filosofie” din cadrul Universitatii “Spiru Haret” din Bucuresti. A publicat de-a lungul timpului articole de istorie militara in revistele: “Magazin istoric”, “Cer senin”, România eroica” si “Clepsydra”. Este subofiter activ si isi desfasoara activitatea in cadrul Ministerului Apararii Nationale, la Baza 95 Aeriana Bacau.