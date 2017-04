Social Un jandarm aflat în timpul liber a prins un hoț de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Plutonierul major Blănaru Ionel, subofiţer în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, aflat în timpul liber, a acţionat pentru prinderea unei persoane care a sustras mai multe bunuri dintr-o locuinţă privată. În ziua de 09.04.2017, în jurul orei 18.00, în localitatea Podu Turcului judeţul Bacău, subofiţerul a observat un tânăr care avea asupra sa un rucsac cu mai multe obiecte şi se comporta suspicios. Jandarmul l-a oprit, s-a legitimat iar în momentul respectiv, tânărul a încercat să-l evite, jandarmul imobilizându-l si cerând sprijinul echipei de intervenţie din cadrul subunităţii Podu Turcului. La controlul corporal şi al bagajelor efectuat de către membrii echipajului de intervenţie, s-a constatat că bunurile pe care tânărul le avea asupra sa (bormaşină, 2 polizoare unghiulare şi alte scule) fuseseră sustrase de către acesta de la o persoană dintr-o localitate învecinată. Persoana în cauză şi bunurile respective au fost predate de către jandarmi lucrătorilor de poliţie pentru continuarea cercetărilor şi luarea măsurilor legale. 0 SHARES Share Tweet

