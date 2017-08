Orii, un inel din gama dispozitivelor inteligente, creat de un start-up din Hong Kong, are potențialul de a ameliora felul în care comunică persoanele cu deficiențe de vedere, informează Reuters. Inelul Orii permite acestor persoane să efectueze apeluri telefonice, să citească și să scrie SMS-uri și să reacționeze cu asistentul digital al telefonului lor mobil, grație unui transfer de sunete în urechea utilizatorului prin intermediul conducției osoase. Dispozitivul, creat de Origami Labs, un start-up cu sediul general în Hong Kong, îl are ca sursă de inspirație pe Peter Wong, tatăl — care suferă de deficiențe de vedere — al lui Kevin Wong, cofondator al companiei. „În calitate de persoană cu deficiențe de vedere, mă bazez pe software-ul smartphone-ului meu pentru ca el să îmi citească pictogramele de pe ecran și diverse texte”, a declarat Peter Wong, care este consilier tehnic al echipei ce a creat acest inel. O funcție-cheie a noului dispozitiv se asigură că doar utilizatorul său poate să audă informația transmisă de inel. „Vă imaginați cum ar fi dacă software-ul ar citi cu voce tare parola voastră? Ar fi incomod și nepotrivit”, a adăugat Peter Wong. Acest proiect, care a demarat pe Kickstarter, o platformă de finanțare participativă, a devenit cel mai recent exemplu din domeniul tehnologiilor portabile și care funcționează în absența unui ecran sau a unui monitor. Kevin Wong, în vârstă de 29 de ani, a înființat Origami Lab în noiembrie 2015, alături de trei foști colegi de facultate. Piața dispozitivelor portabile a crescut cu 51% în Asia în 2016, potrivit companiei de cercetări de piață GfK. Această industrie va ajunge la o valoare globală de 34 de miliarde de dolari până în 2020, afirmă specialiștii de la CCS Insight. Inelul Orii va intra în curând în producția de serie și va putea fi comercializat începând din februarie 2018. AGERPRES 1 SHARES Share Tweet

