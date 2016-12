Un fotograf de epoca a mutat, pentru doua luni, cursul Tazlaului in Bacau

la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” a fost vernisata expozitia de fotografii „Taranii lui Prato”, prima expunere unitara in public a 50 dintre fotografiile realizate de fotograful Emil Prato la Tescani

Bacauanii amatori de istoria autentica, dar si de arta, pot retrai, in urmatoarele doua luni, atmosfera patriahala a meleagurilor rurale ale judetului de acum aproape o suta de ani daca vizioneaza expozitia de fotografii de epoca vernisata la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, pe care organizatorii au intitulat-o „Taranii lui Prato”.

In 50 de reproduceri de fotografii dupa operele lasate noua de unul dintre cei mai apreciati, dar si cei mai necunoscuti artisti fotografi ai României, bacauanul Emil Prato, dar si prin expresivitatea unor exponate aduse lânga simeze din sectia de Etnografie a Complexului muzeal, in doar câteva minute poti parcurge un intreg univers rural.

Seful sectiei Etnografie a muzeului, Iulian Bucur, cunoscutul colectionar si maximafilist Mihai Ceuca, dar si artistul fotograf Sebastian Sascau au muncit pe brânci o buna perioada de timp pentru a scoate din patina uitarii capodoperele fotografice ale lui Emil Prato. O parte dintre fotografiile expuse provin chiar din Centrul de cultura de la Tescani, altele de la Arhivele Statului, dar si din colectia personala a maximafilistului Mihai Ceuca (cel care a si cautat mult timp in arhive date si documente despre Emil Prato) si de la profesorul Aurel Stanciu.

„Emil Prato – a spus Iulian Bucur – s-a oprit, cu aparatul sau fotografic si in satele judetului, un subiect important pentru el. Poate, la invitația Rosetteștilor, a fotografiat și împrejurimile Tescaniului, râul Tazlău, pădurea, vitele și oamenii. Emil Prato a contribuit, astfel, la susținerea concretă a faptului că portul românesc a fost o pavăză a limbii și a naționalității noastre”.

In expozitie, fotografiile au fost aranjate tematic, astfel incât vedem taranii din Tescani la câmp, la prasit sau la coasa, pazind vitele, lucrând in gospodarie, dar si la hora satului. Un grupaj distinct il ocupa imaginile surprinse pe malurile Tazlaului, care acum, datorita lor, timp de doua luni Tazlaul va curge linistit si prin Bacau. In imagini apar chipuri expresive, portrete autentice ale taranilor de acum circa o suta de ani. Suita de fotografii se incheie cu patru portrete ale Marucai Rosetti-Cantacuzino-Enescu, dar si cu un portret al lui Emil Prato lucrând in atelierul sau.

„Emil Prato – a spus Mihai Ceuca – a fost artistul fotograf datorită căruia mai putem revedea astăzi imaginile urbei cu un veac mai tânără. Fotografiile lui Prato au fost folosite de Gr. Grigorovici pentru ilustrarea culegerii sale monografice «Bacăul din trecut și de azi», dar și pentru realizarea unui set de cărți poștale ilustrate și de vignete filatelice dedicate vieții țăranilor de pe Valea Tazlăului, din Tescanii Marucăi”. Acestea pot fi vazute, in expozitie, aranjate in doua vitrine distincte.

Emil Prato avea, în Bacău, studioul fotografic „Adèle”, din strada Regele Ferdinand nr. 35 (cam pe unde se afla, acum, agentia CFR, pe Bulevardul N. Bălcescu).