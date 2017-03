Cultura Un film despre Alexandru Șafran, la Cinemateca ICR Viena de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Institutul Cultural Român de la Viena și Ambasada României în Republica Austria prezintă în data de 6 martie, de la ora 18.00, la sediul din Argentinierstrasse 39, filmul Înfruntând furtuna — Doctor Alexandru Șafran (1995, regia Ion Bitu și Manase Radnev). Documentarul este o producție în limba română a Studioului de Film TV și este difuzat cu sprijinul Televiziunii Române (Direcția Programe, Serviciul Arhivă Media și Documentare). Evenimentul face parte din seria de manifestări organizate în contextul deținerii de către România în perioada martie 2016 — martie 2017 a președinției Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului (IHRA). Născut în anul 1910, fiu al rabinului Bezalel Șafran din Bacău, Alexandru Șafran a absolvit Facultatea de Filosofie a Institutului de Teologie Mozaică din Viena. În 1934 și-a luat doctoratul și a primit titlu de rabin al Institutului de Teologie Mozaică și cel de mare rabin al Consorțiului Israelit din Bruxelles. Reîntors în țară, succede tatălui său ca rabin al comunității evreiești din Bacău. În 1940, Alexandru Șafran devine șef rabin al Cultului Mozaic din România, cel mai tânăr șef rabin din lume și senator în Parlamentul României ca reprezentant al populației evreiești. În anii celui de al Doilea Război Mondial a fost conducătorul Comitetului de rezistență al evreilor din România. În 1947, Alexandru Șafran a fost expulzat din România și a devenit, în 1948, mare rabin al comunității evreiești din Geneva. A fost profesor la diferite universități europene, americane și din Israel. Alexandru Șafran a publicat numeroase lucrări, studii, eseuri, articole și cărți traduse în mai multe limbi, printre care: ‘Cabala’, ‘Înțelepciunea Cabalei’, ‘Israelul în timp și spațiu’, ‘Un tăciune smuls flăcărilor’ și ‘Memorii’. Pentru întreaga sa activitate, Alexandru Șafran este recunoscut ca una dintre cele mai reprezentative personalități ale iudaismului mondial și îndeosebi a populației evreiești din România. În anul 1997 Alexandru Șafran a devenit membru de onoare al Academiei Române. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.